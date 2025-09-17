Πράμαντα: Στην σκιά των Τζουμέρκων

Η σημερινή μας επιλογή είναι σε ένα ορεινό προορισμό, τα Πράμαντα που βρίσκονται στη σκιά των Τζουμέρκων.

Τα Τζουμέρκα ηρεμούν και εξάπτουν, περικλείουν και αναδεικνύουν τις εμπειρίες που προσφέρονται ανάμεσα σε Ηπειρο και Θεσσαλία. Ιδανικός τόπος για να απολαύσει κανείς μια ύπαιθρο απαράμιλλη σε ομορφιά και ανοικτή σε δραστηριότητες, δίχως ωστόσο σε απαγορευτική απόσταση από τις μεγάλες πόλεις και τις ανέσεις τους.

Μια επίσκεψη στα Πράμαντα θα σας δώσει την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με περιπατητικές διαδρομές και μαγευτικά ορεινά τοπία, δίνοντας νέα διάσταση στις λέξεις γαλήνη και ηρεμία, την ίδια ώρα που η πρόσβασή σας παραμένει ανοικτή.

Τα Πράμαντα, το μεγαλύτερο από τα χωριά της περιοχής και την έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Στα Πράμαντα, το πιο ζωντανό από τα γύρω χωριά υπάρχουν πολλές επιλογές για φαγητό και καφέ, αλλά αν θέλετε να ανεβείτε ακόμα πιο ψηλά και να έχετε καλύτερη θέα στα Τζουμέρκα, οδηγείστε τον χωματόδρομο μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο Πραμάντων που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το χωριό.

Στην πλατεία του χωριού η πέτρα κυριαρχεί, ακόμα και στη στέγη της περίφημης εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Δίπλα της, ο μεγάλος πλάτανος προσφέρει σκιά στα τραπεζάκια του καφενείου, ενώ ο ήχος ο από τα τρεχούμενα νερά γύρω από την πλατεία δίνει το tempo.

Μπορείτε να εξερευνήσετε τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, όπως το σπήλαιο Ανεμότρυπα, το δάσος του Μαρκόπουλου, η πηγή Σκάλα, το γεφύρι της Πλάκας. Για τους πιο δραστήριους προτείνουμε ανεπιφύλακτα να κάνουν ράφτινγκ στον Αραχθο που ξεκινάει από το γεφύρι της Πολιτσάς και τελειώνει στο γεφύρι της Πλάκας.

Επίσης, κοντά στα Πράμαντα είναι το πανέμορφο Συρράκο με τα καλντερίμια, τα αρχοντικά και τα ξωκλήσια του να συνθέτουν έναν τόπο κατάλληλο για ξεκούραση, περιήγηση στη φύση και γενικότερα μια ήπια μα συνάμα πλούσια ταξιδιωτική εμπειρία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



