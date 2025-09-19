Προαστιακός σε κατάσταση κρίσης: Χειροπάλη σκοπιμοτήτων Υπουργείου – Hellenic Train με θύμα την Πάτρα

Υποσχέσεις για επανέναρξη των δρομολογίων από σήμερα

Προαστιακός σε κατάσταση κρίσης: Χειροπάλη σκοπιμοτήτων Υπουργείου - Hellenic Train με θύμα την Πάτρα Τα έργα που έγιναν τον περασμένο Ιούλιο φαίνεται ότι δεν αποκατέστησαν το πρόβλημα
19 Σεπ. 2025 13:00
Pelop News

Ο προαστιακός της Πάτρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train, με φόντο τη διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αντικαθιστά τα τρένα με λεωφορεία λόγω φθορών στο τροχαίο υλικό από πρόβλημα στην υποδομή, δείχνοντας τον ΟΣΕ ως υπεύθυνο. Από την πλευρά του, ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η γραμμή έχει αποκατασταθεί από τον Ιούλιο, αποδίδοντας τα προβλήματα στην ασυμβατότητα του τροχαίου υλικού με το μέγεθος της γραμμής.

Χθες, υπήρξε ανεπίσημη διαβεβαίωση ότι τα δρομολόγια θα ξεκινούσαν από σήμερα, γεγονός που προσδίδει μια μικρή ανακούφιση, αλλά η εμπιστοσύνη των πολιτών παραμένει εύθραυστη. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες στη γέφυρα του Καστελλοκάμπου, που είχαν «παγώσει» για εβδομάδες, ξεκίνησαν ξανά πριν από τέσσερις ημέρες, έστω και με χαλαρούς ρυθμούς, δίνοντας μια μικρή ελπίδα για ολοκλήρωση της εργολαβίας. Ωστόσο, η κυκλοφοριακή συμφόρηση συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους κατοίκους, που βλέπουν την περιοχή τους αποκομμένη.

Η Πάτρα δεν αντέχει άλλο παιχνίδια ευθυνών. Χρειάζεται πολιτική λύση με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και δέσμευση όλων των εμπλεκομένων. Διαφορετικά, ο Προαστιακός κινδυνεύει να γίνει μνημείο εγκατάλειψης, αντί για εργαλείο ζωής και ανάπτυξης.

Προαστιακός σε κατάσταση κρίσης: Χειροπάλη σκοπιμοτήτων Υπουργείου - Hellenic Train με θύμα την Πάτρα

Ο ΟΣΕ είχε κάνει εργασίες συντήρησης στις γραμμές του προαστιακού της Πάτρας πριν μερικούς μήνες

Ομως η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια· οι δύο πλευρές εδώ και χρόνια ανταλλάσσουν κατηγορίες για τις καθυστερήσεις και τα τεχνικά εμπόδια. ΟΣΕ και Hellenic Train έχουν βρεθεί πολλές φορές σε θέση μάχης: ο ένας να κατηγορεί τα τρένα για φθορές στους τροχούς και ο άλλος την υποδομή για κακή συντήρηση. Σιδηροδρομικές πηγές σημειώνουν ότι πίσω από τις ανακοινώσεις κρύβεται και η σκληρή χειροπάλη με το υουργείο Υποδομών για τη νέα σύμβαση ΥΔΥ, όπου το ζήτημα της προμήθειας νέων συρμών και της κάλυψης των επιδοτήσεων αποτελεί «καυτό» σημείο τριβής.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Προαστιακού Πατρών, Βασίλης Γκλαβάς, τόνισε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η μόνη σοβαρή λύση είναι η προσωρινή διακοπή των δρομολογίων για 2-4 μήνες, ώστε να γίνουν ουσιαστικές εργασίες και όχι αποσπασματικά «μπαλώματα». «Ο Προαστιακός πρέπει να ξαναγίνει αξιόπιστο μέσο και όχι δίκτυο λεωφορείων αντικατάστασης» σημείωσε, εκφράζοντας την αγανάκτηση των πολιτών που ταλαιπωρούνται καθημερινά και αναγκάζονται να αλλάζουν τα προγράμματά τους.

Το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή, με την κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου, που κατέθεσε μαζί με συναδέλφους της, ζητώντας άμεσες ενέργειες για την αναβάθμιση του προαστιακού της Πάτρας και του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου.
