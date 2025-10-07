Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως

Με το έργο επιτυγχάνεται, μέσω της νέας χάραξης, η παράκαμψη του οικισμού της Οβρυάς, μετατρέποντας όλες τις διαμπερείς κινήσεις σε περιφερειακές, μέσω ενός αξιόπιστου οδικού δικτύου, το οποίο  θα αποτελέσει τη συνέχεια του αυτοκινητόδρομου της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών  έως την Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως (Ε.Ο. 33).

Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
07 Οκτ. 2025 16:03
Pelop News

Ξεκίνησαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο σύνδεσης του κόμβου Κ7 της μεγάλης περιμετρικής της Πάτρας με την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως, που συνδέεται με τη διάνοιξη τοπικών οδών, οι οποίες θα διευκολύνουν περαιτέρω την αστική μετακίνηση στη νοτιοδυτική πλευρά της Πάτρας. Παράλληλα, θα επιτρέπει την απευθείας διασύνδεσή της Περιμετρικής με την ΕΟ Πατρών-Τριπόλεως προς και από την ορεινή ενδοχώρα Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας.

Ειδικότερα, με το έργο επιτυγχάνεται, μέσω της νέας χάραξης, η παράκαμψη του οικισμού της Οβρυάς, μετατρέποντας όλες τις διαμπερείς κινήσεις σε περιφερειακές, μέσω ενός αξιόπιστου οδικού δικτύου, το οποίο  θα αποτελέσει τη συνέχεια του αυτοκινητόδρομου της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών  έως την Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως (Ε.Ο. 33).

Για να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου, χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλές δυσκολίες που επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις, ωστόσο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιμετώπισε όλα τα ζητήματα, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψους 12.840.020 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2021-2027”.

Με τη δημοπράτηση του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον Κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. Πατρών –Τριπόλεως (Ε.Ο. 33) στην περιοχή Λαμπραίικα» κλείνει μία ακόμη εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, καθώς η υλοποίησή του συνδέεται με την διαρκεί προσπάθεια για αναβάθμιση των οδικών δικτύων για ασφαλέστερες μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας συνδετήριας οδού μήκους 1.200 μ. περίπου από τη θέση του κόμβου Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών μέχρι την Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως (111) στη θέση περιοχή Λαμπρέϊκα, τη διαμόρφωση δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων στην αρχή και το τέλος της νέας οδού. Επίσης, προβλέπεται η αποκατάσταση υφιστάμενων και η διάνοιξη νέων τοπικών οδών όπου απαιτείται λόγω των έργων της νέας αρτηρίας, καθώς και τα οδικά έργα συναρμογής.

 
