Προειδοποίηση για μεγάλο κύμα γρίπης στα μέσα Ιανουαρίου: «Ενας στους δέκα νοσηλεύεται»

Πότε επαναρχίζουν τα σχολεία; Την επόμενη ημέρα του «Αη Γιαννιού».

Τότε είναι που θα πρέπει να δείξουν όλοι πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της γρίπης. Αυτή είναι η προειδοποίηση που κάνει μέσω της «Π» η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου, η οποία προβλέπει ότι με την επαναλειτουργία των σχολείων, θα πολλαπλασιαστούν μοιραία και τα κρούσματα, οπότε θα πρέπει όλοι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο θωρακισμένοι και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

«Την περίοδο των εορτών σημειώθηκε έξαρση της μεταδοτικότητας, ιδίως του νέου στελέχους της γρίπης Α, του λεγόμενου υποστελέχους Κ», δήλωσε η Αννα Μαστοράκου και πρόσθεσε: «Τα συμπτώματα είναι αρκετά έντονα, με υψηλούς πυρετούς, πονοκεφάλους και φαρυγγαλγία. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, υπήρξε αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις εφημερίες των νοσοκομείων της περιοχής μας. Ενας στους 10 ασθενείς θα νοσηλευτεί, καθώς εμφανίζονται και πνευμονίες».

Ποια είναι η σύσταση της αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας προς τους πολίτες; «Να κάνουν ακόμη και σήμερα το αντιγριπικό εμβόλιο.

Είναι άκρως απαραίτητο για τις ευπαθείς ομάδες και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ολοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει μετά από 10 έως 15 ημέρες αποτελεσματικότητα, καθώς τότε θα παεραγάγει αντισώματα, τα οποία θα μπορούν να αναγνωρίσουν τον ”εχθρό”. Βάσει στατιστικής και των μέχρι τώρα ενδείξεων από τις συνευρέσεις του κόσμου κατά την περίοδο των εορτών, αναμένεται μεγαλύτερο κύμα κρουσμάτων μέσα στον Ιανουάριο, αφού ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Η γρίπη έχει μεγάλη έξαρση στα παιδιά. Συνιστούμε, επίσης, οι μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν μάσκες και να λαμβάνονται από όλους ατομικά μέτρα υγιεινής και να γίνεται καλός αερισμός στους εσωτερικούς χώρους».

Και η Αννα Μαστοράκου έκλεισε με την εξής επισήμανση-προτροπή: «Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης της νόσου. Επειδή ο ιός της γρίπης μπορεί να υποστεί μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Η διεθνής σύσταση είναι ότι κάνουμε εμβόλιο για να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση. Μπορείς να νοσήσεις και εμβολιασμένος, αλλά σίγουρα δεν θα καταλήξεις στο νοσοκομείο».

ΓΡΙΠΩΔΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων

ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα ακόλουθα συστηματικά συμπτώματα:

Πυρετός

Κακουχία

Κεφαλαλγία

Μυαλγία

ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα τρία ακόλουθα συμπτώματα από το αναπνευστικό:

Βήχας

Φαρυγγαλγία

Αναπνευστική δυσχέρεια

ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (ARI)

Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων

ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τέσσερα συμπτώματα από το αναπνευστικό:

Βήχας

Φαρυγγαλγία

Αναπνευστική δυσχέρεια

Καταρροή

ΚΑΙ

Εκτίμηση κλινικού ιατρού ότι πρόκειται για λοίμωξη του αναπνευστικού

