Προειδοποίηση για μεγάλο κύμα γρίπης στα μέσα Ιανουαρίου: «Ενας στους δέκα νοσηλεύεται»

Αυτή είναι η προειδοποίηση που κάνει μέσω της «Π» η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου, η οποία προβλέπει ότι με την επαναλειτουργία των σχολείων, θα πολλαπλασιαστούν μοιραία και τα κρούσματα, οπότε θα πρέπει όλοι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο θωρακισμένοι και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Προειδοποίηση για μεγάλο κύμα γρίπης στα μέσα Ιανουαρίου: «Ενας στους δέκα νοσηλεύεται»
03 Ιαν. 2026 10:28
Pelop News

Πότε επαναρχίζουν τα σχολεία; Την επόμενη ημέρα του «Αη Γιαννιού».

Τότε είναι που θα πρέπει να δείξουν όλοι πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά τη μετάδοση της γρίπης. Αυτή είναι η προειδοποίηση που κάνει μέσω της «Π» η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου, η οποία προβλέπει ότι με την επαναλειτουργία των σχολείων, θα πολλαπλασιαστούν μοιραία και τα κρούσματα, οπότε θα πρέπει όλοι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο θωρακισμένοι και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

«Την περίοδο των εορτών σημειώθηκε έξαρση της μεταδοτικότητας, ιδίως του νέου στελέχους της γρίπης Α, του λεγόμενου υποστελέχους Κ», δήλωσε η Αννα Μαστοράκου και πρόσθεσε: «Τα συμπτώματα είναι αρκετά έντονα, με υψηλούς πυρετούς, πονοκεφάλους και φαρυγγαλγία. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, υπήρξε αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις εφημερίες των νοσοκομείων της περιοχής μας. Ενας στους 10 ασθενείς θα νοσηλευτεί, καθώς εμφανίζονται και πνευμονίες».
Ποια είναι η σύσταση της αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας προς τους πολίτες; «Να κάνουν ακόμη και σήμερα το αντιγριπικό εμβόλιο.

Είναι άκρως απαραίτητο για τις ευπαθείς ομάδες και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ολοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει μετά από 10 έως 15 ημέρες αποτελεσματικότητα, καθώς τότε θα παεραγάγει αντισώματα, τα οποία θα μπορούν να αναγνωρίσουν τον ”εχθρό”. Βάσει στατιστικής και των μέχρι τώρα ενδείξεων από τις συνευρέσεις του κόσμου κατά την περίοδο των εορτών, αναμένεται μεγαλύτερο κύμα κρουσμάτων μέσα στον Ιανουάριο, αφού ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Η γρίπη έχει μεγάλη έξαρση στα παιδιά. Συνιστούμε, επίσης, οι μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν μάσκες και να λαμβάνονται από όλους ατομικά μέτρα υγιεινής και να γίνεται καλός αερισμός στους εσωτερικούς χώρους».

Και η Αννα Μαστοράκου έκλεισε με την εξής επισήμανση-προτροπή: «Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης είναι το καλύτερο και ασφαλέστερο διαθέσιμο μέσο πρόληψης της νόσου. Επειδή ο ιός της γρίπης μπορεί να υποστεί μεταλλάξεις, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Η διεθνής σύσταση είναι ότι κάνουμε εμβόλιο για να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση. Μπορείς να νοσήσεις και εμβολιασμένος, αλλά σίγουρα δεν θα καταλήξεις στο νοσοκομείο».

ΓΡΙΠΩΔΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων
ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα ακόλουθα συστηματικά συμπτώματα:
Πυρετός
Κακουχία
Κεφαλαλγία
Μυαλγία
ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα τρία ακόλουθα συμπτώματα από το αναπνευστικό:
Βήχας
Φαρυγγαλγία
Αναπνευστική δυσχέρεια

ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (ARI)
Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων
ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τέσσερα συμπτώματα από το αναπνευστικό:
Βήχας
Φαρυγγαλγία
Αναπνευστική δυσχέρεια
Καταρροή
ΚΑΙ
Εκτίμηση κλινικού ιατρού ότι πρόκειται για λοίμωξη του αναπνευστικού

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:39 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του και αγόρασε αλκοόλ
14:24 Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
14:10 Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
13:55 Δυτική Αχαΐα: Δύο συλλήψεις κλεφτών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων ΦΩΤΟ
13:41 Κώστας Τσιάρας: Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες
13:27 Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας: Θα αντισταθούμε στα ξένα στρατεύματα
13:15 Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ
13:02 Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων
12:49 Γιατί ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα; Η επιστήμη εξηγεί τον «χαμένο» δεύτερο ύπνο
12:38 Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος
12:28 National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά
12:20 Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %
12:07 Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες
11:59 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν
11:48 Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
11:37 myProperty: Τι αλλάζει στα συμβόλαια ακινήτων από 5/1, πώς γίνεται η νέα ψηφιακή διαδικασία
11:29 Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
11:20 Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ
11:11 Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
11:02 Χανιά: Εδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι και στο πόδι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ