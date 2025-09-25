Προειδοποίηση Μεσκόφ: «Θα είναι πόλεμος, δεν ξέρω πως αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Πόλεμος»

Για μία ακόμη φορά νέες απειλές από τον Ρώσο πρέσβη στη Γαλλία που προειδοποίησε πως ενδεχόμενη κατάρριψη αεροσκαφών από τη Ρωσία που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του NATO, θα σημαίνει πόλεμος.

Μαρκ Ρούτε: Εάν είναι απαραίτητο οι χώρες-μέλη του NATO πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά drones και αεροσκάφη!

«Θα είναι πόλεμος, δεν ξέρω πως αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Πόλεμος», είπε ο Μέσκοφ στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πως θα αντιδράσει η Ρωσία, αν κάποια χώρα του NATO καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος.

«Αρκετά αεροπλάνα παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, είτε κατά λάθος είτε όχι. Κανείς δεν τα καταρρίπτει», πρόσθεσε ο Ρώσος πρέσβης.

Ο Μεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη δεν έχει παράσχει «τίποτα απτό» που να αποδεικνύει την εμπλοκή της Ρωσίας στα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στην Ευρώπη.

«Πρώτον, δεν παίζουμε παιχνίδια με κανέναν. Δεύτερον, αφού η Δύση μας έχει εξαπατήσει τόσες πολλές φορές, πιστεύουμε μόνο σε γεγονότα», τόνισε ο Μεσκόφ.

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε τις δηλώσεις που έκανε πριν λίγες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

