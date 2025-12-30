Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών Πάτρας για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου

Αναλυτικά οι ειδικότητες, τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών Πάτρας για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου
30 Δεκ. 2025 14:12
Pelop News

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εφημερευόντων ιατρών για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου στην Πάτρα. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι εφημερίες ανά ημερομηνία και ειδικότητα.

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2026

(από 7:00 π.μ. Πέμπτης έως 7:00 π.μ. Παρασκευής)

Αγγειοχειρουργός

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, Τ.Κ. 26223, Πάτρα
☎ 2614 008649, 6932 295107

Παιδίατρος

Φιλιώτη Γεωργία
Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, Τ.Κ. 26332, Πάτρα
☎ 6974 724921

Οφθαλμίατρος

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
☎ 2613 023088

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2026

(από 7:00 π.μ. Σαββάτου έως 7:00 π.μ. Δευτέρας)

Αγγειοχειρουργός

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, Τ.Κ. 26223, Πάτρα
☎ 2614 008649, 6932 295107

Καρδιολόγος

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
☎ 6936 901845, 2610 621612

Γενικός Ιατρός

Πράπα Δήμητρα
Ευνάρδου 8, Ισόγειο, Τ.Κ. 26331, Πάτρα
☎ 2610 630482

Οφθαλμίατρος

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
☎ 2613 023088

Παιδίατρος

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
☎ 6939 243304

Νεφρολόγος

Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
☎ 6974 192118

📌 Σημείωση: Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον εφημερεύοντα ιατρό πριν την επίσκεψη, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

