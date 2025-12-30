Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών Πάτρας για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εφημερευόντων ιατρών για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου στην Πάτρα. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι εφημερίες ανά ημερομηνία και ειδικότητα.

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2026

(από 7:00 π.μ. Πέμπτης έως 7:00 π.μ. Παρασκευής)

Αγγειοχειρουργός

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, Τ.Κ. 26223, Πάτρα

☎ 2614 008649, 6932 295107

Παιδίατρος

Φιλιώτη Γεωργία

Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, Τ.Κ. 26332, Πάτρα

☎ 6974 724921

Οφθαλμίατρος

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

☎ 2613 023088

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2026

(από 7:00 π.μ. Σαββάτου έως 7:00 π.μ. Δευτέρας)

Αγγειοχειρουργός

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, Τ.Κ. 26223, Πάτρα

☎ 2614 008649, 6932 295107

Καρδιολόγος

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

☎ 6936 901845, 2610 621612

Γενικός Ιατρός

Πράπα Δήμητρα

Ευνάρδου 8, Ισόγειο, Τ.Κ. 26331, Πάτρα

☎ 2610 630482

Οφθαλμίατρος

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

☎ 2613 023088

Παιδίατρος

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

☎ 6939 243304

Νεφρολόγος

Τρίγκα Κωνσταντίνα

Κορίνθου 275, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

☎ 6974 192118

📌 Σημείωση: Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον εφημερεύοντα ιατρό πριν την επίσκεψη, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

