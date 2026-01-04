Πρόκριση για Θύελλα, Πάτραι, Νίκη και Παναιγιάλειο

Τα φαβορί επικράτησαν στα παιχνίδια της φάσης των «32» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Πρόκριση για Θύελλα, Πάτραι, Νίκη και Παναιγιάλειο
04 Ιαν. 2026 18:13
Pelop News

Παναιγιάλειος, Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Θύελλα Πατρών είναι οι ομάδες που πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Στο γήπεδο Πλαστήρα, το Πάτραι δεν συνάντησε προβλήματα. Νίκησε εύκολα με 6-0 τη Θύελλα Αιγίου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο 14′ ο Λάτας άνοιξε το σκορ και ακολούθησαν τα γκολ από τους Γαβριήλ (46′ 61′), Λεγάτο (51′), Μπακάλη (85′) και Σταυρόπουλο (88′).
Η Θύελλα Πατρών νίκησε εύκολα με 5-0 τον Αστέρα Μιντιλογλίου στο γήπεδο Α. Κάνιστρας με γκολ των Παραστατίδη 2′, Σουγλέρη 23′ 89′ 90′ και Ντίνου 63′.

Τέλος, η Νίκη Προαστείου επιβλήθηκε με 4-1 του Απόλλωνα Εγλυκάδας. Ο Παναιγιάλειος συνέτριψε το Σάββατο (3/1) με 5-0 τον Εθνικό Σαγεΐκων στο γήπεδο Λάππα.

Οι «μελανόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 31′ με τον Λιάτο και δύο λεπτά αργότερα ο Λαθύρης έκανε το 2-0. Στο 37′ ο Σταυρόπουλος έκανε το 3-0, στο 70′ ο Κυριαζής το 4-0 και στο 85′ ο Σκούτας διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η φάση των «32» ολοκληρώνεται με τα εξής παιχνίδια:
ΤΡΙΤΗ 6/1
Γηπ. Προαστείου, 18.00: Δαβουρλής – Παναχαϊκή, Δανιήλ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 14.30: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών.
Γηπ. Καμαρών, 14.30: Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος.

Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των «16»)
Κεραυνός – Θύελλα Π.
Λιμνοχώρι/Ατρόμητος – Αχιλλέας Καμ./Πήγασος
Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας
Πάτραι –Αχαϊκή/Εθνικός Π.
Αιγείρα/Ακράτα – Δαβουρλής/Παναχαϊκή
Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος
Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Πρ.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Άσκηση με βάρη: Πώς μπορεί να «κόψει» έως και 8 χρόνια από τη βιολογική μας ηλικία
21:41 Μαρόκο – Τανζανία 1-0: Πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa με βασικό τον Ελ Κααμπί
21:28 Μια ωδή στο παλιό Μεσολόγγι – Φωτογραφίες που λειτουργούν ως ζωντανά τεκμήρια μνήμης της Ιερής Πόλης
21:20 Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας
21:12 Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια
21:06 National League 2:Με το «αριστερό» η ΠΓΕ, νίκη η Αχαγιά 82 και χαμός στην κορυφή
21:05 Ντάγιος: “Παίξαμε με τους καλύτερους, κρίθηκε στις λεπτομέρειες”
20:56 Γιώργης Κοντοπόδης: «Πάντα μου άρεσαν οι ακραίοι ρόλοι»
20:48 Bloomberg: Άνοδος για τα ομόλογα της Βενεζουέλας μετά τις εξελίξεις με Μαδούρο
20:40 Τα 3 ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει το 2026
20:32 Τριήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου
20:24 Το «αντίο» του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη, η ανακοίνωση του καναλιού
20:16 Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα
20:11 Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών: Σενάρια για κυβερνοεπίθεση, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις
20:08 Γιώργος Παπαδάκης: Ο άνθρωπος που σημάδεψε την πρωινή τηλεόραση
20:00 Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά
19:52 Σπύρος Μπιμπίλας για το 2026: Μας θεωρούν αναλώσιμους για να κερδίζουν και το κακό θα συνεχίζεται
19:44 Χάος στα αεροδρόμια: Παράλυση πτήσεων λόγω σοβαρού προβλήματος στο FIR Αθηνών
19:40 Ο Προμηθέας 2014 έχασε στις λεπτομέρειες από τον πρωτοπόρο Κρόνο
19:36 Φώτης Σεργουλόπουλος: Πρωτοχρονιά στο Παρίσι και βόλτες στον Σηκουάνα με την παρέα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ