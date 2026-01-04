Πρόκριση για Θύελλα, Πάτραι, Νίκη και Παναιγιάλειο

Παναιγιάλειος, Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Θύελλα Πατρών είναι οι ομάδες που πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Στο γήπεδο Πλαστήρα, το Πάτραι δεν συνάντησε προβλήματα. Νίκησε εύκολα με 6-0 τη Θύελλα Αιγίου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο 14′ ο Λάτας άνοιξε το σκορ και ακολούθησαν τα γκολ από τους Γαβριήλ (46′ 61′), Λεγάτο (51′), Μπακάλη (85′) και Σταυρόπουλο (88′).

Η Θύελλα Πατρών νίκησε εύκολα με 5-0 τον Αστέρα Μιντιλογλίου στο γήπεδο Α. Κάνιστρας με γκολ των Παραστατίδη 2′, Σουγλέρη 23′ 89′ 90′ και Ντίνου 63′.

Τέλος, η Νίκη Προαστείου επιβλήθηκε με 4-1 του Απόλλωνα Εγλυκάδας. Ο Παναιγιάλειος συνέτριψε το Σάββατο (3/1) με 5-0 τον Εθνικό Σαγεΐκων στο γήπεδο Λάππα.

Οι «μελανόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 31′ με τον Λιάτο και δύο λεπτά αργότερα ο Λαθύρης έκανε το 2-0. Στο 37′ ο Σταυρόπουλος έκανε το 3-0, στο 70′ ο Κυριαζής το 4-0 και στο 85′ ο Σκούτας διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η φάση των «32» ολοκληρώνεται με τα εξής παιχνίδια:

ΤΡΙΤΗ 6/1

Γηπ. Προαστείου, 18.00: Δαβουρλής – Παναχαϊκή, Δανιήλ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 14.30: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών.

Γηπ. Καμαρών, 14.30: Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος.

Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των «16»)

Κεραυνός – Θύελλα Π.

Λιμνοχώρι/Ατρόμητος – Αχιλλέας Καμ./Πήγασος

Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας

Πάτραι –Αχαϊκή/Εθνικός Π.

Αιγείρα/Ακράτα – Δαβουρλής/Παναχαϊκή

Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος

Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Πρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



