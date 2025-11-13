Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες

Μια ομάδα αχαιών προσκυνητών μετέβη στο Αγιο Ορος και έλαβε πολλές ευλογίες στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και στην ιερά μονή Γρηγορίου.

Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς - Φωτογραφίες Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη των πατρινών προσκυνητών στο Περιβόλι της Παναγιάς
13 Νοέ. 2025 16:40
Pelop News

Μια επίσκεψη στο Περιβόλι της Παναγιάς αποτελεί πάντοτε μια μεγάλη εμπειρία ζωής, μια ευλογία. Αυτό ακριβώς συνέβη και για την ομάδα συμπολιτών μας, οι οποίοι βρέθηκαν για προσκύνημα στο Αγιο Ορος το διάστημα 8-11 Νοεμβρίου. Οι προσκυνητές επισκέφθηκαν τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και την ιερά μονή Γρηγορίου, η οποία πανηγύριζε, μάλιστα, την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία. Η εορτή ήταν στις 11/11 και η εν λόγω Αγία αποτελεί μια από την προστάτιδες της μονής μαζί με τον Οσιο Γρηγόριο, κτήτορα του μοναστηριού και τον Αγιο Νικόλαο.

Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς - ΦωτογραφίεςΠροσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς - Φωτογραφίες

Την ομάδα προσκυνητών αποτελούσαν οι Θωμάς Φρατζής, Πέτρος Γιανναδάκης, Νίκος Βενέρης, Σωτήρης Λαϊνιώτης, Αλέξανδρος Κατσαούνης, Απόστολος Κολτσίδας και Κώστας Λουλούδης. Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο Πέτρος Γιανναδάκης παρείχε ως ορθοπεδικός ιατρικές υπηρεσίες σε μοναχούς της μονής, ενώ ο Απόστολος Κολτσίδας εκπροσώπησε τον στρατό στη πανήγυρη της Αγίας Αναστασίας.

Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς - Φωτογραφίες Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πάτρα: Προστασία κοινόχρηστου χώρου στην πράξη – Μεταφέρθηκε το περίπτερο που μπλόκαρε τον πεζόδρομο
17:44 Μόλις 6′ από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Γέφυρα Ζωής για το μωρό
17:36 Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»
17:29 «Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»
17:24 Πετρόπουλος: «Περισσότεροι οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι από τις διαθέσιμες διαδρομές»
17:15 Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!
17:10 Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»
17:07 Μενδώνη: «Μας ενδιαφέρει ως ζωντανό κύτταρο δημιουργίας»
16:58 Ημερίδα από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος
16:44 Δυτική Ελλάδα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές αποζημιώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων
16:40 Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες
16:34 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της «Π»
16:26 Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη
16:18 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
16:10 σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας
16:02 Πάτρα – Ανάπλαση Ανω Πόλης: Ξεκινά η ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Γερμανού
15:54 Πόθεν Έσχες: Τελειώνει η προθεσμία – Οι φετινές αλλαγές στον τρόπο υποβολής
15:46 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»
15:38 Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο
15:30 Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων ανδρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ