Προσκύνημα, ευλογίες και διακόνημα στο Περιβόλι της Παναγιάς – Φωτογραφίες

Μια επίσκεψη στο Περιβόλι της Παναγιάς αποτελεί πάντοτε μια μεγάλη εμπειρία ζωής, μια ευλογία. Αυτό ακριβώς συνέβη και για την ομάδα συμπολιτών μας, οι οποίοι βρέθηκαν για προσκύνημα στο Αγιο Ορος το διάστημα 8-11 Νοεμβρίου. Οι προσκυνητές επισκέφθηκαν τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και την ιερά μονή Γρηγορίου, η οποία πανηγύριζε, μάλιστα, την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία. Η εορτή ήταν στις 11/11 και η εν λόγω Αγία αποτελεί μια από την προστάτιδες της μονής μαζί με τον Οσιο Γρηγόριο, κτήτορα του μοναστηριού και τον Αγιο Νικόλαο.

Την ομάδα προσκυνητών αποτελούσαν οι Θωμάς Φρατζής, Πέτρος Γιανναδάκης, Νίκος Βενέρης, Σωτήρης Λαϊνιώτης, Αλέξανδρος Κατσαούνης, Απόστολος Κολτσίδας και Κώστας Λουλούδης. Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο Πέτρος Γιανναδάκης παρείχε ως ορθοπεδικός ιατρικές υπηρεσίες σε μοναχούς της μονής, ενώ ο Απόστολος Κολτσίδας εκπροσώπησε τον στρατό στη πανήγυρη της Αγίας Αναστασίας.

