Πρωταπριλιά με έντονη κακοκαιρία: Στο επίκεντρο 15 περιοχές, προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα

Χειμωνιάτικο πρόσωπο αναμένεται να δείξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως μέσα στην Τετάρτη. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν με τοπικές βροχές και σταδιακά θα επεκταθούν, ενώ από τη νύχτα και μετά η αστάθεια θα ενταθεί αισθητά, με γενικευμένες βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, αλλά και περιοχές του Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση που μεταδίδεται, σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε ένα 24ωρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ανέμους, καθώς την Τετάρτη προβλέπεται σημαντική ενίσχυσή τους, αρχικά από νότιες διευθύνσεις και στη συνέχεια από βόρειες, κυρίως στα βόρεια τμήματα και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι εντάσεις αναμένεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Θεόδωρος Κολυδάς, ο οποίος επισημαίνει ότι η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν «χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή», με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται και χιονοπτώσεις. Η ΕΜΥ στη γενική πρόγνωσή της ήδη δείχνει μεταβολή του καιρού από την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων.

Οι μετεωρολόγοι συστήνουν αυξημένη εγρήγορση, κυρίως για τον προγραμματισμό μετακινήσεων στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ισχυρό και καλά οργανωμένο σύστημα που χρειάζεται παρακολούθηση τις επόμενες ώρες.

