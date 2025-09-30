Πρώτο βήμα για το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα – Κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 90 ευρώ

Μια «πρώτη πολύ μικρή επιτυχία» χαρακτήρισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Αστικού ΚΤΕΛ και του Ιδρύματος για το φοιτητικό εισιτήριο. Όπως ανακοίνωσε, πλέον διατίθεται κάρτα τρίμηνης διάρκειας απεριορίστων διαδρομών, με κόστος 90 ευρώ.

Προ ημερών η «Π» είχε θίξει το θέμα, επισημαίνοντας ότι τη μάχη της πρυτανικής αρχής να κάνει τη φοίτηση στην Πάτρα φιλική, λιγότερο κοστοβόρα για τις οικογένειες, και κατ’ επέκταση επιλέξιμη. Την Παρασκευή, στο πλαίσιο συνάντησης με μέλη της διοίκησης του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, πέτυχε να ισχύσει και φέτος η έκπτωση στα εισιτήρια που είχε εφαρμοστεί και πέρυσι. Ωστόσο, επειδή το κόστος παραμένει υψηλό, καλούνται Περιφέρεια και Δήμος να συμμετάσχουν με τον δικό τους οβολό σε αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. Μπούρας τόνισε πως το βήμα αυτό είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, ωστόσο δεν αρκεί. Κάλεσε τους τοπικούς φορείς να ακολουθήσουν καλές πρακτικές από άλλες περιοχές της χώρας και να συμβάλουν ενεργά μέσω επιδότησης, ώστε το φοιτητικό εισιτήριο να γίνει πιο προσιτό.

«Η περιοχή πρέπει να γίνει φιλική και ελκυστική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές», υπογράμμισε ο πρύτανης, δίνοντας το στίγμα για την περαιτέρω ενίσχυση της φοιτητικής κοινότητας στην Πάτρα.

