Πρωτομαγιά στη Βυτίνα: Το «στολίδι» του Μαινάλου στα καλύτερά του

Η Πρωτομαγιά πλησιάζει και αν υπάρχει ένας προορισμός που μοιάζει να φτιάχτηκε για να υποδεχτεί την άνοιξη, αυτός είναι η Βυτίνα. Ξεχάστε για λίγο την κοσμικότητα της Αράχωβας· εδώ η πολυτέλεια συναντά την αυθεντικότητα, και το lifestyle έχει το άρωμα του έλατου και της φρεσκοψημένης καρυδόπιτας.

Αν ψάχνετε το ιδανικό σκηνικό για να «πιάσετε» τον Μάη με στυλ, ακολουθήστε τον οδηγό μας για ένα αξέχαστο weekend στην καρδιά της Αρκαδίας.

Ο Περίπατος της Αγάπης

Δεν νοείται επίσκεψη στη Βυτίνα χωρίς μια βόλτα στον περιβόητο «Δρόμο της Αγάπης». Είναι η δενδροστοιχία από σφενδάμους και πλατάνια στην είσοδο του χωριού που την Πρωτομαγιά μεταμορφώνεται σε ένα καταπράσινο τούνελ.

Φροντίστε να πάτε νωρίς το πρωί για να αποφύγετε την πολυκοσμία και να βγάλετε τις σωστές φωτογραφίες με το ανοιξιάτικο φως να φιλτράρεται μέσα από τα φυλλώματα.

Picnic στο Μαίναλο

Αντί για ένα τυπικό γεύμα σε ταβέρνα, οργανώστε ένα high-end πικνίκ. Προμηθευτείτε τοπικά τυριά (όπως η γραβιέρα Μαινάλου), φρέσκο προζυμένιο ψωμί και το περίφημο μέλι «Ελάτης Βυτίνας» από τους τοπικούς παραγωγούς στην πλατεία.

Κατευθυνθείτε προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου ή τα γύρω ξέφωτα. Η θέα στις ελατοσκέπαστες κορυφές είναι η απόλυτη αποτοξίνωση από το γκρίζο της πόλης.

Για τους πιο δραστήριους, η Πρωτομαγιά είναι η ιδανική στιγμή για ένα κομμάτι του Menalon Trail, του πρώτου πιστοποιημένου μονοπατιού στην Ελλάδα.

Η διαδρομή Βυτίνα – Νυμφασία είναι σχετικά εύκολη, περνά μέσα από το γεφύρι της Τζαβάραινας και προσφέρει εικόνες που θυμίζουν ελβετικές Άλπεις.

Gastronomy: Από το παραδοσιακό στο gourmet

Η Βυτίνα έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον γαστρονομικό της χάρτη.

Μεσημέρι: Τιμήστε τα κλασικά. Αρνάκι στη γάστρα και παραδοσιακά ζυμαρικά (χυλοπίτες) σε κάποια από τις προσεγμένες ταβέρνες γύρω από την κεντρική πλατεία.

Απόγευμα: Απολαύστε τον καφέ σας στα cozy καφέ της πλατείας, συνοδεία παραδοσιακού γλυκού του κουταλιού.

Βράδυ: Επιλέξτε ένα από τα ατμοσφαιρικά wine bars των boutique ξενοδοχείων της περιοχής για ένα ποτήρι Μοσχοφίλερο Μαντινείας δίπλα στο τζάκι (ναι, τα βράδια του Μαΐου στο βουνό θέλουν ακόμα τη ζακέτα τους).

