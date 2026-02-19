Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ

Προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» καταγράφηκαν λόγω δυσλειτουργίας σε σύστημα ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί ο αριθμός των αεροσκαφών που μπορούσαν να προσεγγίσουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Η δυσλειτουργία εντοπίζεται στο ραντάρ που βρίσκεται στην περιοχή Μερέντα της Ανατολικής Αττικής, κοντά στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να διαπιστωθεί η φύση της βλάβης και να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστήριξαν ότι το πρόβλημα δεν είναι πρωτοφανές, σημειώνοντας πως η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα χάθηκε ξανά, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν. Τόνισαν ότι η προσέγγιση Αθηνών έμεινε για ακόμη μία φορά με ένα μόνο ραντάρ αντί για τα τρία που προβλέπονται, ενώ επισημαίνουν την απουσία εφεδρικών συχνοτήτων.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εκπονηθεί πλήρης μελέτη ασφάλειας ούτε έχουν δοθεί επιχειρησιακές οδηγίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Όπως αναφέρουν, το ζήτημα εκθέτει τη διοίκηση της ΥΠΑ, καθώς πρόκειται για επανάληψη προβλήματος για το οποίο υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επαναληφθεί.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα υποδομών, όπως το νέο σύστημα ραντάρ και η αναβάθμιση συστημάτων επικοινωνίας, ενώ επισημαίνεται ότι η κατάσταση επηρεάζει την αξιοπιστία του εξοπλισμού και τη συνολική λειτουργία της αεροναυτιλίας.

Οι ελεγκτές τονίζουν ότι, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, ενδέχεται να ληφθούν μέτρα όπως μείωση χωρητικότητας εναέριας κυκλοφορίας, ενώ ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να παρέχουν υπερεργασία κατά την επερχόμενη θερινή περίοδο, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζουν ότι χάρη στους χειρισμούς των ελεγκτών εξασφαλίστηκε η ασφαλής καθοδήγηση των αεροσκαφών, ωστόσο τονίζουν πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση των συστημάτων και των υποδομών.

