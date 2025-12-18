Προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» στον Πολυχώρο ROYAL

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση για τη ζωή, το έργο και το παράδειγμα του Αγίου Λουκά.

18 Δεκ. 2025 16:52
Το περιοδικό «Πατρινόραμα» HELLENIC, σε συνεργασία με τη «Σύγχρονος Πολιτισμός» Α.Μ.Κ.Ε., διοργανώνουν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στον Πολυχώρο ROYAL στην Πάτρα, εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Επίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία «Θεραπεύοντας τον Φόβο», η οποία παρουσιάζει τη συγκλονιστική ζωή και το έργο ενός ανθρώπου που συνδύασε την ιατρική επιστήμη, την ορθόδοξη πίστη και την ανθρωπιστική προσφορά, σε μια εποχή διώξεων και ανελευθερίας.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση για τη ζωή, το έργο και το παράδειγμα του Αγίου Λουκά.

Την εκδήλωση προλογίζει ο Νικόλαος Μεταξάς, Διευθυντής του 21ου Σχολείου Πατρών – Θεολόγος.

Ώρα έναρξης: 18:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώρος: Πολυχώρος ROYAL, Ακτή Δυμαίων

