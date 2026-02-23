Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους

Το Psaroloco Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στις 21 και 22 Μαρτίου με ελεύθερη είσοδο και πλούσιο πρόγραμμα προβολών, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων για μικρούς και μεγάλους θεατές.

Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
23 Φεβ. 2026 15:36
Pelop News

Με 64 ταινίες μικρού μήκους από 26 χώρες και έντονο διεθνή χαρακτήρα, το Psaroloco Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου δίνει και φέτος ραντεβού με το κοινό το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την κράτηση θέσης, και το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μέσα από εννέα διαγωνιστικά τμήματα.

Το φετινό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες όπως «Ταινίες από Παιδιά», «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Περιβάλλον», δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη παιδική και εφηβική ηλικία. Για τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 4 έως 6 ετών, έχουν προβλεφθεί προβολές μεταγλωττισμένες στα ελληνικά, ανάμεσά τους και δύο ταινίες που είναι υποψήφιες για τα BAFTA 2025.

Για πρώτη φορά, το φεστιβάλ εντάσσει στο πρόγραμμά του και ταινία μεγάλου μήκους. Πρόκειται για το animation «Mary Anning» (2025) του Marcel Barelli, μια παραγωγή Ελβετίας–Βελγίου με εκπαιδευτικό και οικογενειακό προσανατολισμό.

Στο τμήμα που απευθύνεται σε εφήβους περιλαμβάνονται επίσης τίτλοι που έχουν ήδη διαγράψει πορεία σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως οι Κάννες και το SXSW, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό της διοργάνωσης.

Παράλληλα με τις προβολές, το Psaroloco συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό, εργαστήρια και δράσεις που προωθούν την έννοια του «Ενεργού Θεατή», ενθαρρύνοντας τα παιδιά και τους εφήβους να συμμετέχουν ενεργά, μεταξύ άλλων και μέσα από τη διαδικασία του Βραβείου Κοινού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Σούδα: Κατέπλευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – Παρουσία του 6ου Στόλου στη Μεσόγειο ΒΙΝΤΕΟ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ