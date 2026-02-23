Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους

Με 64 ταινίες μικρού μήκους από 26 χώρες και έντονο διεθνή χαρακτήρα, το Psaroloco Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου δίνει και φέτος ραντεβού με το κοινό το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την κράτηση θέσης, και το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μέσα από εννέα διαγωνιστικά τμήματα.

Το φετινό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες όπως «Ταινίες από Παιδιά», «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Περιβάλλον», δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη παιδική και εφηβική ηλικία. Για τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 4 έως 6 ετών, έχουν προβλεφθεί προβολές μεταγλωττισμένες στα ελληνικά, ανάμεσά τους και δύο ταινίες που είναι υποψήφιες για τα BAFTA 2025.

Για πρώτη φορά, το φεστιβάλ εντάσσει στο πρόγραμμά του και ταινία μεγάλου μήκους. Πρόκειται για το animation «Mary Anning» (2025) του Marcel Barelli, μια παραγωγή Ελβετίας–Βελγίου με εκπαιδευτικό και οικογενειακό προσανατολισμό.

Στο τμήμα που απευθύνεται σε εφήβους περιλαμβάνονται επίσης τίτλοι που έχουν ήδη διαγράψει πορεία σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως οι Κάννες και το SXSW, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό της διοργάνωσης.

Παράλληλα με τις προβολές, το Psaroloco συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό, εργαστήρια και δράσεις που προωθούν την έννοια του «Ενεργού Θεατή», ενθαρρύνοντας τα παιδιά και τους εφήβους να συμμετέχουν ενεργά, μεταξύ άλλων και μέσα από τη διαδικασία του Βραβείου Κοινού.

