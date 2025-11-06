Ψηφιακό πελατολόγιο: Τι αλλάζει με τις πληρωμές σε γάμους, πάρτι και δεξιώσεις

Το ψηφιακό πελατολόγιο,περνά στην επόμενη φάση καθώς από το 2026 η υποχρέωση τήρησής του απλώνεται σε περισσότερες δραστηριότητες. Στόχος είναι κάθε συναλλαγή να έχει ηλεκτρονικό αποτύπωμα, ώστε η ΑΑΔΕ να εντοπίζει άμεσα φορολογικές ασυμφωνίες και να προχωρά σε στοχευμένους ελέγχους.

Μετά το κλάδου αυτοκινήτου, όπου από την 1η Ιουλίου 2025 χιλιάδες επαγγελματίες σε συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και εταιρείες ενοικίασης καταγράφουν υποχρεωτικά τους πελάτες τους, σειρά παίρνει ο κλάδος των εκδηλώσεων.

Στο στόχαστρο γάμοι και δεξιώσεις

Catering, διοργανωτές εκδηλώσεων, επιχειρήσεις με αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, εταιρείες ήχου και φωτισμού περνούν στο μικροσκόπιο. Κάθε συμφωνία με πελάτη θα καταχωρίζεται στο e-πελατολόγιο και τα στοιχεία θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, πριν καν στηθεί το πρώτο τραπέζι ή τοποθετηθεί το ηχείο.

Ήδη οι επαγγελματίες αυτοκινήτου σκανάρουν σε κινητό ή tablet τα στοιχεία των οχημάτων, με την απόδειξη να εκδίδεται στην παράδοση. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ισχύει και για τις εκδηλώσεις, από το πρώτο τηλεφώνημα έως την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Πώς λειτουργεί το ψηφιακό πελατολόγιο

Το σύστημα είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν από την παροχή υπηρεσίας. Τα στοιχεία φεύγουν αυτόματα προς την ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τα παραστατικά που θα εκδοθούν στη συνέχεια.

Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική διοίκηση «δένει» την παρουσία του πελάτη με την απόδειξη ή το τιμολόγιο που οφείλει να εκδοθεί. Ουσιαστικά, από την καταχώριση στο ψηφιακό πελατολόγιο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση παραστατικού. Αν υπάρχει πελάτης χωρίς εγγραφή, ενεργοποιείται πρόστιμο και φορολογικός έλεγχος.

Πρόστιμα

Στους κλάδους αυτοκινήτου, η μη καταχώριση ή εκπρόθεσμη δήλωση πελάτη κοστίζει 100 ευρώ ανά όχημα. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να βλέπει τη ροή πελατών σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίζει ύποπτες διακυμάνσεις και να χτυπά εκεί όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση με το myDATA. Αν δηλώθηκε πελάτης χωρίς να εκδοθεί παραστατικό, η επιχείρηση εκτός από τα πρόστιμα μπαίνει σε διαδικασία ελέγχου.

Συμφωνητικά

Για τον απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις με Ψηφιακό Πελατολόγιο η ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Οι επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1η Ιουλίου 2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων, που υποχρεούνται στην τήρηση Ψηφιακού Πελατολογίου, και των πελατών τους. Όταν η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους η σχετική απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.

