Πτολεμαΐδα: Έκρηξη κροτίδας σε 17χρονο, κινδυνεύει με ακρωτηριασμό

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

22 Φεβ. 2026 10:09
Pelop News

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο χέρι νοσηλεύεται ένας 17χρονος από την Πτολεμαΐδα μετά από έκρηξη κροτίδας.

Το περιστατικό με την έκρηξη κροτίδας έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (21.02.2026) στην Πτολεμαΐδα με τον 17χρονο να κινδυνεύει με ακρωτηριασμό δαχτύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κρατούσε στα χέρια του κροτίδα, η οποία εξερράγη ξαφνικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο μετέφερε τον 17χρονο στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Οι γιατροί στα Επείγοντα προχώρησαν σε άμεση ιατρική παρέμβαση, προσπαθώντας να ελέγξουν την αιμορραγία και να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα των τραυματισμένων δαχτύλων, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακρωτηριασμού δύο έως τριών εξ αυτών.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο για περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

