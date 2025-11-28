Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά, η κατάσταση του οδηγού

Κινητοποίηση του Λιμενικού μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, στην Πύλη Ε8, στο λιμάνι του Πειραιά.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το βυθιζόμενο όχημα και να κολυμπήσει με ασφάλεια προς την προβλήτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο όχημα.

