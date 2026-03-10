Πτώση στην τιμή του φυσικού αερίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Πτώση περίπου 10%  καταγράφουν και οι τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες ώρες

10 Μαρ. 2026 10:52
Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε περίπου 15% σήμερα, ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις 09:00 ώρα Ελλάδος, το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραψε μείωση 14,61% στα 48,21 ευρώ η μεγαβατώρα.

Η «στροφή» αυτή στην αγορά καταγράφηκε μετά την απρόσμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της χθεσινής ημέρας, με την οποία διαβεβαίωσε οτι ο πόλεμος “θα τελειώσει σύντομα”.

