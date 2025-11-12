Πτώση τουρκικού C-130 στη Γεωργία: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει την αποκόλληση του ουραίου τμήματος

Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τη στιγμή που το ουραίο τμήμα του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 πέφτει στο έδαφος στη Γεωργία, προκαλώντας πυκνό καπνό. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 Τούρκων στρατιωτών.

Gürcistan’da 20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü? Yapısal arıza, dış müdahale, mühimmat patlaması, çarpışma veya pilotaj hatası ihtimalleri masada.https://t.co/06PGHQpe4X pic.twitter.com/ytPiPnJWxV — Halk TV (@halktvcomtr) November 12, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές της Γεωργίας, διεξάγεται έρευνα για όλα τα πιθανά αίτια της συντριβής: δομική αστοχία, έκρηξη πυρομαχικών, εξωτερική παρέμβαση, σύγκρουση στον αέρα ή σφάλμα πιλότου. Ο αποκωδικοποιητής του μαύρου κουτιού αναμένεται να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την ακριβή αιτία.

Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Το αεροσκάφος, κατασκευής 1968, εκτελούσε δρομολόγιο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία όταν συνετρίβη. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί 19 σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη στρατιώτη. Η Τουρκία συνεργάζεται με τις αρχές της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, ενώ η κατασκευάστρια Lockheed Martin συμμετέχει πλήρως στη διερεύνηση.

Τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν ότι πρόκειται πιθανότατα για ατύχημα. Ανεπιβεβαίωτα πλάνα δείχνουν το αεροσκάφος να διαλύεται εν πτήσει, να περιστρέφεται φλεγόμενο και τελικά να συντρίβεται. Οι αναλυτές παρατηρούν ότι το αεροσκάφος φαίνεται να κόπηκε στα δύο, εγείροντας ερωτήματα για την κατάσταση του παλαιού στόλου των τουρκικών C-130.

