Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών

Πυρκαγιά τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στη Νέα Σμύρνη Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών
04 Ιαν. 2026 10:13
Pelop News

Ένα κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου στη Νέα Σμύρνη τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 03:05 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια ή κατοικίες, χάρη στην ταχεία επέμβαση των δυνάμεων.

Το κατάστημα κάηκε ολοσχερώς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της αφετηρίας της φωτιάς συνεχίζονται από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

