Πυροβολισμοί στη Λουκάρεως: «Αφύλακτα τα δικαστήρια» καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Την έντονη ανησυχία και οργή της για το αιματηρό περιστατικό στο δικαστικό μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών στη Λουκάρεως εξέφρασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι η επίθεση ανέδειξε «με τον χειρότερο δυνατό τρόπο» την πλήρη ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας στους χώρους της Δικαιοσύνης. Η τοποθέτηση ήρθε λίγη ώρα μετά τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων από ένοπλο που εισέβαλε στον χώρο.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Υπενθυμίζει ότι πριν από λίγους μήνες είχε ήδη προειδοποιήσει για περιστατικό εισαγωγής όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων και σημειώνει πως, παρά τις σχετικές επισημάνσεις, οι χώροι παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο όσους εργάζονται ή κινούνται καθημερινά στα δικαστικά μέγαρα.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στρέφεται ευθέως προς την Πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και ότι πρέπει να αναληφθούν άμεσα ευθύνες. Στο πιο αιχμηρό σημείο της ανακοίνωσης τονίζει πως «δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί», ενώ κρούει για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά επαρκή μέτρα που να διασφαλίζουν τόσο την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων όσο και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και των πολιτών.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που η ασφάλεια στα δικαστήρια βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο, μετά και από άλλες πρόσφατες καταγγελίες δικαστικών ενώσεων για ελλιπή φύλαξη και κενά προστασίας σε δικαστικά κτίρια.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, η Ένωση εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τέσσερις τραυματισμένους δικαστικούς υπαλλήλους, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο και το ανθρώπινο βάρος ενός περιστατικού που άνοιξε ξανά με βίαιο τρόπο τη συζήτηση για την κατάσταση ασφάλειας στα δικαστήρια της χώρας.

