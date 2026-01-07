Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Συστάσεις προς τους πολίτες για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

07 Ιαν. 2026 16:04
Pelop News

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε Red Code λόγω πρόγνωσης για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή διέλευσης από ρέματα, χειμάρρους και σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας, καθώς και στην ασφάλιση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται συνεχώς από επίσημες ανακοινώσεις.

Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, ενώ για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

