«Restart» για τον αγωγό Θεσσαλονίκης – Σκοπίων: Πρώτο φορτίο πετρελαίου παραδόθηκε – Ενίσχυση της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου 2025), όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της εταιρείας.

Ο αγωγός λειτουργεί πλέον ως κάθετος ενεργειακός διάδρομος για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μεταφέροντας πετρέλαιο κίνησης – το βασικό καύσιμο για τις αγορές της περιοχής. Ήδη παραδόθηκε το πρώτο φορτίο, ενώ δεύτερο φορτίο αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Η επαναλειτουργία διευκολύνει σημαντικά τις εξαγωγές καυσίμων από την Ελλάδα όχι μόνο προς τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και προς γειτονικές αγορές, όπως το Κόσοβο, η Νότια Σερβία και η Βουλγαρία. Παράλληλα, ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας στην περιοχή.

Με την επαναλειτουργία του αγωγού, η Θεσσαλονίκη απαλλάσσεται από τον έντονο κυκλοφοριακό φόρτο και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούσε η μεταφορά με βυτιοφόρα κατά τα προηγούμενα 13 χρόνια, περίοδο κατά την οποία ο αγωγός παρέμενε ανενεργός.

Ο κ. Σιάμισιης επιβεβαίωσε τα χρονοδιαγράμματα για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την κοινοπραξία Helleniq Energy – ExxonMobil – Energean εντός των επόμενων 12 έως 18 μηνών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Chevron, με τον ίδιο να υπογραμμίζει τη γεωπολιτική σημασία των δραστηριοτήτων για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τον επενδυτικό σχεδιασμό της Helleniq Energy, ο διευθύνων σύμβουλος ανέφερε ότι:

Το 2025 αποτέλεσε την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με λειτουργικά κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η προμήθεια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα κρίνεται δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη.

Η τελική επενδυτική απόφαση για την πλωτή μονάδα LNG στη Θεσσαλονίκη θα εξαρτηθεί από την προοπτική αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να συμβεί σε βάθος χρόνου.

Προγραμματίζεται η αναβάθμιση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη, ύψους 50 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση στις αρχές του 2027.

Στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος είναι η επίτευξη μεριδίου 10% έως το τέλος του 2030.

Εντός των επόμενων εβδομάδων τίθενται σε λειτουργία οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) του ομίλου στη Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρά η ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1 GW, με εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σχεδόν στο σύνολο του «πράσινου» παραγωγικού δυναμικού.

