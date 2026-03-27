Reuters: Χάκερ με σύνδεση με το Ιράν λένε ότι παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI

Ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν ανακοίνωσε ότι απέκτησε πρόσβαση στο προσωπικό email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες του και υλικό που παρουσιάζεται ως το βιογραφικό του. Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, σημειώνοντας ότι η ομάδα εμφανίστηκε να αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για την ενέργεια.

Στην ιστοσελίδα της, η Handala Hack Team ανέφερε ότι ο Πατέλ «βρίσκεται πλέον στη λίστα των θυμάτων που έχουν παραβιαστεί με επιτυχία». Το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αυθεντικότητα του συνόλου των email που δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, σε δείγμα του υλικού που εξετάστηκε φαινόταν να περιλαμβάνεται συνδυασμός προσωπικής και επαγγελματικής αλληλογραφίας με χρονολογίες από το 2010 έως το 2019.

Αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στο Reuters ότι πράγματι σημειώθηκε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πατέλ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση ή τις συνθήκες της επίθεσης. Από την πλευρά του, το FBI δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο, ενώ ούτε η ομάδα των χάκερ απάντησε σε σχετικά αιτήματα για διευκρινίσεις.

Η Handala Hack Team έχει απασχολήσει ξανά τις αμερικανικές αρχές το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει συνδέσει τη συγκεκριμένη διαδικτυακή περσόνα με πρόσωπα που δρουν υπό το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών, ενώ είχαν προηγηθεί και κατασχέσεις διαδικτυακών domains που σχετίζονταν με τη δράση της ομάδας.

