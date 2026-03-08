Ρεύμα: Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές με τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο ίδιο 24ωρο καταγράφονται κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των δυναμικών, λεγόμενων «πορτοκαλί» τιμολογίων ρεύματος για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αγοράς, οι διαφορές στις χρεώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με την ώρα κατανάλωσης.

Η μεγάλη αυτή διακύμανση δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης για όσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι τιμές μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή ακόμη και μηδενικές, ενώ στις ώρες αιχμής οι χρεώσεις αυξάνονται αισθητά.

Αντίθετα, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ευελιξία στη μεταφορά των ενεργειακών τους φορτίων ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλότερους λογαριασμούς, εφόσον επιλέξουν τη δυναμική τιμολόγηση. Για να είναι συμφέρουσα η επιλογή ενός τέτοιου τιμολογίου, θα πρέπει το όφελος από τις ώρες χαμηλής τιμής να είναι μεγαλύτερο από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει κατά τις ώρες υψηλής χρέωσης.

Το ίδιο μοντέλο αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα και στα νοικοκυριά. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου. Παρά ταύτα, πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι τα σταθερά, γνωστά ως «μπλε» τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και η άνοδος των τιμών των ενεργειακών προϊόντων οδηγούν πολλούς καταναλωτές στην επιλογή σταθερών χρεώσεων.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων είναι η ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή κατανάλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, έξυπνοι μετρητές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε περίπου 1,4 εκατομμύρια παροχές σε όλη τη χώρα, τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος, η τελική τιμή προμήθειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές που έχουν επιλέξει δυναμική τιμολόγηση μπορούν να προσαρμόζουν εγκαίρως τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πελάτες τους με ειδικά μηνύματα ειδοποίησης (alert) έως την ίδια ώρα, μέσω SMS ή εφαρμογών όπως το Viber, σε περίπτωση που προβλέπεται αύξηση της τελικής τιμής προμήθειας πάνω από τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με παραδείγματα που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένας εμπορικός πελάτης που στο πρώτο εξάμηνο του 2025 κατανάλωσε το 65% της ενέργειάς του μεταξύ 08:00 και 17:00 θα πλήρωνε τελική τιμή που αντιστοιχεί σε κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι μέσης τιμής 108,6 ευρώ. Το όφελος θα έφθανε τουλάχιστον το 10%.

Αντίστοιχα, βιομηχανικός πελάτης που κατανάλωσε το 80% της ενέργειάς του στο ίδιο χρονικό διάστημα θα είχε κόστος 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή περίπου 18% χαμηλότερο από τη μέση τιμή χονδρικής αγοράς.

