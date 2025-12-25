Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Στούντιο 4, ανήμερα των Χριστουγέννων, η Ρία Ελληνίδου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη ζωή, τη δουλειά και τα όρια που θέτει απέναντι στη δημοσιότητα, εξηγώντας γιατί επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα.

Η νεαρή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, αναφέρθηκε αρχικά στις θυσίες που έχει κάνει από πολύ μικρή ηλικία, καθώς –όπως είπε– εργάζεται από τα 13 της χρόνια. «Μου έχει λείψει να κάνω διακοπές, Πάσχα και Χριστούγεννα, με την οικογένειά μου. Είναι σκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά αν μπορούσαν να έρθουν στο μαγαζί που δουλεύω, θα μου άρεσε πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε πως επέλεξε συνειδητά τη δουλειά από πολύ νωρίς, αφήνοντας πίσω στιγμές της εφηβείας. «Μου φαινόταν πιο ενδιαφέρον να πάω να τραγουδήσω σε μια πολιτιστική εκδήλωση, παρά να βγω με την παρέα μου. Τώρα το ανακαλύπτω αυτό, έπρεπε να το είχα μοιράσει λίγο καλύτερα», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι η έντονη δουλειά είχε και κόστος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οικογένειά της, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε με αρχές και πειθαρχία. «Ο πατέρας μου πάντα μας έλεγε “μην χάνετε τον χρόνο σας, την ώρα που εσείς κοιμάστε κάποιος άλλος γράφει ιστορία”. Μεγάλωσα με το “τα αγαθά κόποις κτώνται”», είπε.

Μιλώντας για την καλλιτεχνική της ταυτότητα, τόνισε πως πλέον ξέρει τι της ταιριάζει και τι όχι μουσικά. «Έκανα και έντεχνο, αλλά δεν με ενθουσίασε. Θέλω κάτι που να μιλάει στην ψυχή», εξήγησε, αποκαλύπτοντας ότι το μεγάλο “μπαμ” ήρθε με το τραγούδι Κάτι ξέρεις, το οποίο –όπως είπε– κυκλοφόρησε ενώ βρισκόταν ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο, χωρίς να γνωρίζει αν θα γίνει επιτυχία.

Η Ρία Ελληνίδου μίλησε με ειλικρίνεια και για την πίεση που φέρνει η επιτυχία. «Δεν προλαβαίνεις να χαρείς μία επιτυχία, σκέφτεσαι αμέσως το επόμενο βήμα. Αυτό φέρνει άγχος και πίεση», παραδέχτηκε.

Ξεχωριστό βάρος έδωσε στο ζήτημα της δημόσιας εικόνας και της προσωπικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της. «Προσέχω πολύ τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Με ενδιαφέρει τι παράδειγμα δίνουμε εμείς που είμαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Δεν θέλω να είμαι κακό παράδειγμα ούτε σε αυτό που φοράω ούτε σε αυτό που τραγουδάω», τόνισε.

Όπως είπε, τη νοιάζει η άποψη μόνο των ανθρώπων που εκτιμά πραγματικά. «Του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακιά για να τα κλείσεις. Χαλιέμαι καμιά φορά με τη δημοσιότητα. Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή παρά τη δουλειά μου, με ξενερώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σχολίασε με χιούμορ τις φήμες που κατά καιρούς τη συνοδεύουν. «Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου», είπε, υπογραμμίζοντας πως για εκείνη προτεραιότητα παραμένει η μουσική και όχι τα προσωπικά της.





