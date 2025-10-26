Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, στο διατήρησε ως το φινάλε και επικράτησε επί του Προμηθέα με 68-57 για την 3η αγωνιστική του Rising Stars στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πλέον στο 2-1.

Οι «πράσινοι» έκαναν ένα εντυπωσιακό δεύτερο πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο μετατρέποντας το 8-6 (5’33’’) σε 20-6 (8’20’’) με τον Σταμούλο να ευστοχεί και τον Καρρά να κλέβει την παράσταση επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό (23-8, 11’) με τους Αχαιούς να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων με τον Οικονομίδη και με 2/2 ελεύθερες βολές (23-10, 11’40’’).

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε double score με τον Τζιάνο να ευστοχεί για το 30-15 (17’) με τον Προμηθέα να μπαίνει πιο αποφασισμένος στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Βρήκε λύσεις επιθετικά, έδωσε μονοψήφια τιμή στην διαφορά (36-28, 23’) με τον Μέγγο να ευστοχεί και πλησίασε ακόμη περισσότερο με το τρίποντο του Φωτεινάκη (36-31, 23’20’’) και τον Μέγγο να βρίσκει και πάλι το δρόμο προς το καλάθι (36-33, 24′). Το τριφύλλι έδειξε να έχει τις απαντήσεις: Τζιάνο, Παπανικολάου και Καρράς οδήγησαν και πάλι στο +10 (43-33, 25’30”) με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 52-44.

Οι Αχαιοί πλησίασαν για μία ακόμη φορά με τον Φωτεινάκη να υπογράφει το 54-52 (32’45”), αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις λύσεις και τις απαντήσει για να απομακρυνθεί και να φτάσει στο +12 (65-53, 36’27”) με τον Παπανικολάου και στη νίκη με το τελικό 68-57.

Διαιτητές: Αντωνιάδης-Οικονόμου-Τσουράπας. Τα 10λεπτα: 20-8, 34-22 (ημ.), 52-44, 68-57.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρήγγας): Καρράς 23 (6/7 τρ.), Βασιλειάδης, Παπανικολάου 15, Χατζής, Τρίκκας 4, Βετούλας 8 (2), Παπαχρήστου 1, Βάλκοβ 2, Κιζίλ 5 (1), Παγουλάτος 2, Τζιάνο 8.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 15 (2), Φαληδέας, Σκληρός 4, Μέγγος 11, Οικονομίδης 7, Βιτωράκης 6 (1), Σταμούλος 12 (1), Κατσιγιάννης, Παπαθεοδώου, Κουτσίδης 2.

