Ρομποτικά ταξί στους αυτοκινητοδρόμους του Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες

Αυτόνομες μετακινήσεις στις ΗΠΑ με ρομποτικά ταξί.

Ρομποτικά ταξί στους αυτοκινητοδρόμους του Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες
12 Νοέ. 2025 23:10
Pelop News

Η Waymo, η νεοφυής εταιρεία-θυγατρική της Alphabet, ανακοίνωσε ότι τα ρομποτικά ταξί της θα μπορούν πλέον να κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους των πόλεων Σαν Φρανσίσκο, Φοίνιξ και Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στις υπηρεσίες πλήρως αυτόνομων οχημάτων.

Από το 2023, η Waymo είχε πραγματοποιήσει δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους, μεταφέροντας κυρίως υπαλλήλους, πριν ξεκινήσει επίσημα την προσφορά υπηρεσιών στο κοινό. Στο Σαν Φρανσίσκο, η εταιρεία ήδη προσφέρει διαδρομές σε μια ζώνη 100 χιλιομέτρων που εκτείνεται έως το Σαν Χοσέ.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την επέκταση των υπηρεσιών σε αυτοκινητοδρόμους στο Όστιν και την Ατλάντα, ενώ άλλες εταιρείες με ρομποτικά ταξί, όπως Tesla, Zoox και May Mobility, περιορίζονται προς το παρόν σε αστικές διαδρομές.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ευρύτερη εφαρμογή αυτόνομων μετακινήσεων υψηλής ταχύτητας, ανοίγοντας το δρόμο για ασφαλέστερη και πιο ευέλικτη κινητικότητα στις μεγάλες πόλεις.

