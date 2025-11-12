Ρομποτικά ταξί στους αυτοκινητοδρόμους του Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες

Η Waymo, η νεοφυής εταιρεία-θυγατρική της Alphabet, ανακοίνωσε ότι τα ρομποτικά ταξί της θα μπορούν πλέον να κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους των πόλεων Σαν Φρανσίσκο, Φοίνιξ και Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στις υπηρεσίες πλήρως αυτόνομων οχημάτων.

Από το 2023, η Waymo είχε πραγματοποιήσει δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους, μεταφέροντας κυρίως υπαλλήλους, πριν ξεκινήσει επίσημα την προσφορά υπηρεσιών στο κοινό. Στο Σαν Φρανσίσκο, η εταιρεία ήδη προσφέρει διαδρομές σε μια ζώνη 100 χιλιομέτρων που εκτείνεται έως το Σαν Χοσέ.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την επέκταση των υπηρεσιών σε αυτοκινητοδρόμους στο Όστιν και την Ατλάντα, ενώ άλλες εταιρείες με ρομποτικά ταξί, όπως Tesla, Zoox και May Mobility, περιορίζονται προς το παρόν σε αστικές διαδρομές.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ευρύτερη εφαρμογή αυτόνομων μετακινήσεων υψηλής ταχύτητας, ανοίγοντας το δρόμο για ασφαλέστερη και πιο ευέλικτη κινητικότητα στις μεγάλες πόλεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



