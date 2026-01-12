Ρωγμές στο πολιτικό σύστημα – Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και η Data C είχαν χαρτογραφήσει τις κοινωνικές διεργασίες

Η συζήτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων δεν αποτελεί πλέον σενάριο πολιτικής φαντασίας, αλλά μετρήσιμη πραγματικότητα με σαφές αποτύπωμα στην εκλογική γεωγραφία.

Οι δημοσκοπήσεις της Data C., που πρώτη ανέδειξε η «Π» πανελλαδικά, ήδη από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνονται σήμερα σχεδόν απόλυτα από τις εξελίξεις, αποκαλύπτοντας ότι το πολιτικό σύστημα εισέρχεται σε φάση αναδιάταξης.

Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα

Το δυνητικό κόμμα Καρυστιανού αναδεικνύεται ως ο πιο ισχυρός «διαταρακτικός» παράγοντας, με ποσοστά που ανατρέπουν ισορροπίες και πλήττουν το σύνολο της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας μια πρωτόγνωρη κοινωνική και δημογραφική συμμαχία πέρα από ιδεολογικά στεγανά.

Αντίθετα, οι περιπτώσεις Τσίπρα και Σαμαρά παραμένουν ακόμα στο επίπεδο των σεναρίων, ενώ δείχνουν περιορισμένη δυναμική και σαφή εκλογικά «ταβάνια». Το μήνυμα των μετρήσεων είναι πολιτικά αιχμηρό: η δυσαρέσκεια δεν αναζητά απλώς νέο φορέα, αλλά νέο νόημα εκπροσώπησης, με αιχμή το κράτος δικαίου, τη ρήξη με ένα πολιτικό σύστημα που θεωρείται ηθικά εξαντλημένο.

Οι δημοσκοπήσεις της DC και της «Π» επέλεξαν να καταγράψουν την απήχηση των δυνητικών νέων κομμάτων, εντάσσοντάς τα σε ερωτήσεις πρόθεσης ψήφου. Αυτή η μέθοδος μας επιτρέπει να ποσοστικοποιηθούν τόσο τα ίδια τα ποσοστά των δυνητικών νέων κομμάτων όσο και οι «μετακινήσεις» από τα «παλιά» προς τα «νέα» κόμματα, ακόμα και οι «συσχετίσεις» μεταξύ των νέων κομμάτων.

1. Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Α. Τσίπρα, εάν είναι το μόνο νέο κόμμα, κυμαίνεται στο 15% που το κατατάσσει δεύτερο πίσω από την ΝΔ. Εάν στις εκλογές πάρει μέρος και κόμμα υπό την ηγεσία της κ. Καρυστινού, όπως και κόμμα υπό τον Α. Σαμαρά, τότε το κόμμα του Α. Τσίπρα καταγράφεται ως τρίτο με ποσοστό γύρω από το 10%. Το δυνητικό αυτό κόμμα μπορεί να «συσπειρώσει» μεγάλο τμήμα των κομμάτων της Αριστεράς και να καταγραφεί ισχυρά. Δεν μπορεί όμως να καταγραφεί ως «ο αντίπαλος πόλος» για τη ΝΔ. Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Τσίπρα» συντίθεται από μέρος της εκλογικής βάσης κυρίως αριστερών κομμάτων (και αυτό τοποθετούμενων στην Κέντροαριστερά και την Αριστερά, αναποφάσιστων πολιτών ή πολιτών που απέχουν) και δευτερευόντως από κέντρο αριστερά κόμματα.

2. Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Α. Σαμαρά, εάν είναι το μόνο νέο κόμμα, κυμαίνεται περί το 6%. Εάν στις εκλογές συμμετάσχουν και κόμματα υπό τους Καρυστιανού και Τσίπρα, τότε καταγράφεται περίπου στο 4%. Το δυνητικό κόμμα του Α. Σαμαρά, αντλεί δυνάμεις κύρια από τα «δεξιά της ΝΔ».

3. Η επίδοση του δυνητικού κόμματος Καρυστιανού έχει την μεγαλύτερη επίδραση στα εκλογικά αποτελέσματα. Εάν είναι το μόνο νέο κόμμα, κυμαίνεται γύρω από το 20% που το κατατάσσει δεύτερο πίσω από τη ΝΔ. Εάν στις εκλογές συμμετάσχουν και κόμματα υπό τους Τσίπρα και Σαμαρά, τότε καταγράφεται με ποσοστό 14%. Το δυνητικό κόμμα Καρυστιανού έχει διείσδυση σχεδόν σε όλα τα τμήματα του εκλογικού σώματος και δημιουργείται από νέες δημογραφικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις.«Δημιουργεί» δημογραφικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις που είχαν πολλές δεκαετίες να εμφανιστούν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το επιλέγουν οι γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από ό,τι οι άνδρες, οι νέοι σε ποσοστά υπερδιπλάσια των ηλικιωμένων, και αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «αριστεροί» σε υπερτετραπλάσια μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «δεξιοί» (αυτό διότι οι ψηφοφόροι ΝΔ «απορρίπτουν» το δυνητικό κόμμα). Στην περίπτωση που είχαμε εκλογές σήμερα με συμμετοχή «κόμματος Καρυστιανού», όλα τα κόμματα, εκτός της ΝΔ., θα είχαν απώλειες (ακόμα και το ΚΚΕ).

Στον 21ο αιώνα έχουν δημιουργηθεί πολλά νέα κόμματα, άλλα θνησιγενή και άλλα ανθεκτικά στον χρόνο, αλλά τα εκλογικά τους ποσοστά δεν τους επιτρέπουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι αιτίες αναζητούνται είτε στα πρόσωπα που ηγούνται των κομμάτων αυτών, είτε στην οργάνωση και στις προγραμματικές τους θέσεις. Στην περίπτωση του νέου δυνητικού κόμματος αυτό που θα καθορίσει την αρχική του καταγραφή δεν είναι τίποτα από τα δύο παραπάνω. Θα είναι η σύνθεση της εκλογικής του βάσης, η οποία (εάν σήμερα γίνονταν εκλογές) θα είναι πρωτόγνωρη. Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Καρυστιανού» συντίθεται με έναν τρόπο που δεν έχει καταγραφεί ξανά. Επιλέγεται σε ικανά μεγέθη από τις εκλογικές βάσεις (σχεδόν) όλων των κομμάτων και από όλες τις ιδεολογικές αυτό-τοποθετήσεις.

Ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν ή απέχουν από το εκλογικό σώμα (όπως πολλοί νέοι σε ηλικία που σε διαφορετική περίπτωση θα απέχουν). Ως «υψίστη προτεραιότητα» αναδεικνύεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η οποία θεωρείται ότι «υπονομεύεται» από το κράτος και τα κόμματα «που το διευθύνουν». Το δυνητικό κόμμα εκφράζει αυτή την «απειλούμενη προτεραιότητα» και η σύνθεση όσων δηλώνουν ότι θα το ψήφιζαν ξεπερνά «ταυτότητες» επί τη βάσει των οποίων μέχρι σήμερα τμηματοποιούσαμε το εκλογικό σώμα. Ακολουθεί μια πορεία που επιδιώκει να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια κατά του «συστήματος» σε πολιτική δύναμη. Εχει ως εκκίνηση την «δικαίωση» για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά φαίνεται ότι έχει ως προορισμό τη δημιουργία «κράτους δικαίου». Σίγουρα διαθέτει ένα μεγάλο ηθικό κεφάλαιο σε μια περίοδο που η πολιτική ελίτ το έχει «καταναλώσει».

Σε πολλές αναλύσεις, το δυνητικό κόμμα αναφέρεται ως «κόμμα της μεγάλης οργής που αντλεί την εκλογική του βάση από τους «διαμαρτυρόμενους», και «κόμμα των Τεμπών που συγκεντρώνει τη μεγάλη μάζα της αντισυστημικής ψήφου». Σύμφωνα με την έρευνά μας, το δυνητικό κόμμα έχει τις προϋποθέσεις να εκφράσει κάτι παραπάνω. Αποτελεί μια «κοινωνιολογική άσκηση», η οποία δείχνει ότι «αναδύονται» και στην Ελλάδα προϋποθέσεις για να επανακαθοριστούν οι «διαχωριστικές γραμμές» που έχει χαράξει το νυν κομματικό σύστημα με κριτήρια ιδεολογίας και «οικονομικής ταυτότητας» και να «χαραχθούν» άλλες, με κριτήρια δημογραφίας και «κοινωνικής ταυτότητας».

