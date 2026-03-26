Ροπωτό Τρικάλων: Ο ναός που γέρνει 17 μοίρες έγινε διεθνές αξιοθέατο

Στο Ροπωτό Τρικάλων, ένας ναός που κουβαλά τα σημάδια της μεγάλης κατολίσθησης του 2012 έχει μετατραπεί σε σημείο παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η εντυπωσιακή κλίση του, η εικόνα του μέσα στο εγκαταλελειμμένο τοπίο και η αίσθηση αποπροσανατολισμού στο εσωτερικό του τραβούν πλέον το βλέμμα και ξένων μέσων ενημέρωσης.

26 Μαρ. 2026 11:50
Pelop News

Ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, όχι για κάποιο νέο έργο ή μια τουριστική επένδυση, αλλά για έναν ναό που μοιάζει να αψηφά τους νόμους της ισορροπίας. Στο Ροπωτό Τρικάλων, ο Ιερός Ναός της Παναγίας Θεοτόκου έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο παράξενα και πολυσυζητημένα αξιοθέατα της χώρας, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να δουν από κοντά ένα σχεδόν εξωπραγματικό θέαμα.

Η εικόνα του ναού είναι εντυπωσιακή και ταυτόχρονα ανοίκεια. Το κτίσμα, που πήρε τη σημερινή του μορφή μετά την κατολίσθηση που έπληξε το χωριό το 2012, παρουσιάζει κλίση περίπου 17 μοιρών, πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Πύργου της Πίζας, ενώ παραμένει όρθιο και αναγνωρίσιμο μέσα σε ένα τοπίο που φέρει ακόμη τα ίχνη της καταστροφής.

Αυτή ακριβώς η ιδιομορφία ήταν αρκετή για να τραβήξει το ενδιαφέρον και διεθνών μέσων. Το AFP ασχολήθηκε τις τελευταίες ώρες με την περίπτωση του Ροπωτού, παρουσιάζοντας βίντεο από τον ναό και από τις αντιδράσεις των επισκεπτών που δοκιμάζουν να σταθούν και να κινηθούν στο εσωτερικό του.

Όσοι περνούν το κατώφλι του ναού περιγράφουν μια εμπειρία που δεν θυμίζει καμία συνηθισμένη επίσκεψη σε εκκλησία. Η μεγάλη απόκλιση του δαπέδου προκαλεί έντονη αίσθηση αστάθειας, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για αποπροσανατολισμό και ζάλη ακόμη και μετά από λίγα μόλις λεπτά παραμονής στον χώρο.

Χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία του δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιώργου Γεωργούλα, ο οποίος περιέγραψε την εμπειρία του λέγοντας ότι η κλίση είναι σχεδόν αδιανόητη και δημιουργεί έντονη δυσφορία σε όποιον επιχειρεί να κινηθεί στο εσωτερικό του ναού.

