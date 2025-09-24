Ρωσία: Αυξάνει το ΦΠΑ για να υποστηρίξει πολεμικές επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προτείνει την αύξηση του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από το 20% στο 22%, αρχής γενομένης από το 2026, με στόχο την εξισορρόπηση του κρατικού προϋπολογισμού για το ίδιο έτος και τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπανών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προτείνονται επίσης και άλλες φορολογικές αυξήσεις, περιλαμβανομένων αυτών στον κλάδο των τυχερών παιγνίων.

Όπως σημειώνεται, οι φορολογικές αυξήσεις στοχεύουν κυρίως στη χρηματοδότηση της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 χαρακτηρίζεται ως “ισοσκελισμένος και βιώσιμος”.

