Ρωσία: Έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο γνωστού συγγραφέα – Νεκρός ο οδηγός του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Έκρηξη βόμβας τοποθετήθηκε από αγνώστους, στο αυτοκίνητο του γνωστού εθνικιστή συγγραφέα της Ρωσίας, Ζαχάρ Πριλέπιν. Ο συγγραφέας τραυματίστηκε μεν, αλλά έζησε, ενώ άτυχος ήταν ο οδηγός του ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Οι αρχές της Ρωσίας έριξαν αμέσως την ευθύνη στην Ουκρανία και στη Δύση για την έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο του συγγραφέα, Ζαχάρ Πριλέπιν, ο οποίος έχει εθνικιστικές θέσεις και φυσικά είναι υπέρ της απόφασης της χώρας για τον πόλεμο.

Η κρατική Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε πως το αυτοκίνητο του συγγραφέα, ένα Audi Q7, ανατινάχθηκε σε χωριό στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 400 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, συμβάν το οποίο αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική ενέργεια. Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι ο Ζαχάρ Πριλέπιν διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας δήλωσε πως συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο είναι ύποπτο για την έκρηξη της βόμβας στο αυτοκίνητο του συγγραφέα.

Come la #Mafia In #Russia è stata fatta saltare in aria l'auto in cui viaggiava Zakhar Prilepin, ex Membro della Duma L''atto terroristico è stata attribuito ad “Atesh”, organizzazione di facciata dei servizi segreti dell' #Ucraina L' #Italia supporta tutto ciò? #ANSA #Meloni pic.twitter.com/cHK0LoltTa

Η τρίτη βομβιστική επίθεση κατά υπερμάχων του πολέμου

Αυτή είναι η τρίτη βομβιστική επίθεση εναντίον ενός προσώπου που είναι γνωστό για τις απόψεις του υπέρ του πολέμου μέσα στη Ρωσία αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για τους θανάτους δύο προηγούμενων στόχων, κατηγορία την οποία το Κίεβο αρνείται. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία για το τελευταίο συμβάν.

«Έθρεψαν άλλον ένα διεθνή τρομοκρατικό πυρήνα»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα έγραψε στην εφαρμογή Telegram: «Το γεγονός επαληθεύτηκε: η Ουάσινγκτον και το ΝΑΤΟ έθρεψαν άλλον έναν διεθνή τρομοκρατικό πυρήνα – το καθεστώς του Κιέβου».

Είπε πως είναι «απευθείας ευθύνη των ΗΠΑ και της Βρετανίας», αλλά δεν έδωσε στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό αυτόν.

«Προσευχόμαστε για τον Ζαχάρ», ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με το TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει σχόλια ελλείψει πληροφοριών από τους ερευνητές.

«Εξτρεμιστές ναζί»

Το πρακτορείο ανέφερε πως ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ έστειλε τηλεγράφημα στον Ζαχάρ Πριλέπιν, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «απεχθή επίθεση από εξτρεμιστές ναζί».

Ο Ζαχάρ Πριλέπιν είναι μυθιοστοριογράφος, γνωστός για την ευθεία υποστήριξή του στις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου η εισβολή της Μόσχας διανύει τον 15ο μήνα της. Είναι πολυγραφότατος υποστηρικτής εθνικιστικών απόψεων, με περισσότερους από 300.000 ακολούθους στο Telegram, τον δικό του ιστότοπο και με δικό του κανάλι στο YouTube.

⚡️The preliminary version of events around car bomb attack on writer Zakhar Prilepin is revenge act by Ukrainian militants – Russian police.

Footage shows first published glances of Prilepin's targeted car in Novgorod, pre-war Russia.

UPDATE: Police currently in hot pursuit, pic.twitter.com/LtVWSenjO8

— MARIA (@its_maria012) May 6, 2023