Ρωσία: Kατέρριψε ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Η άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε σήμερα( 7/5) τουλάχιστον εννέα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Νωρίτερα, το κανάλι Shot στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο έχει πληροφόρηση από τις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδιδε πως ένα drone καταρρίφθηκε στην περιφέρεια της Μόσχας και αρκετά άλλα καταστράφηκαν στη γειτονική Καλούγκα.

Moscow region, Russia ❗

Situation: Drone flyover 🛸🧚‍♂️💥

In Podolsk they were not able to shoot the drone down. Look closely on the right side. pic.twitter.com/jv6cucZaLD

