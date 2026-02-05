Ρουμελιώτης: «Η χρόνια της καθιέρωσης και το στάδιο της ενηλικίωσης»

«Θα λύγιζαν πολλές ομάδες, εάν ήταν στη θέση μας, έτσι όπως ήρθε η ήττα στην Ελευσίνα, έχοντας πριν ηττηθεί με σκληρό τρόπο στην Κέρκυρα από τον Ιόνιο. Όμως εκεί η ομάδα μας αντέδρασε, έδειξε χαρακτήρα και υπό μία έννοια ενηλικιώθηκε».

Αυτά τόνισε ο προπονητής της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Ρουμελιώτης, σχολιάζοντας της πορεία της Ένωσης και πρόσθεσε:

«Νικήσαμε στα Ιλίσια έναν πολύ δυνατό και φορμαρισμένο αντίπαλο όπως ο Ηλυσιακός και χτίσαμε σερί νικών. Όμως δυστυχώς λόγω της αλλαγής του προγράμματος ακολούθησε μεγάλο κενό 15 ημερών, που δεν μας έκανε καλό. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε μπροστά μας 8 πολύ δύσκολα παιχνίδια ως το τέλος της κανονικής περιόδου, ξεκινώντας με ένα από τα μεγάλα φαβορί της Κατηγορίας τον Απόλλωνα και με μία ομάδα που εντυπωσιάζει με την πορεία της και το μπάσκετ που αποδίδει, τον Προμηθέα 2014».

-Μάλιστα ο Απόλλων θα έχει νέο προπονητή στον πάγκο του, τον Ντίνο Καλαμπάκο, το σχόλιο σας;

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο του Ντίνου Καλαμπάκου. Είναι πολύ καλός προπονητής και άνθρωπος. Μόνο και μόνο η πορεία του με τον Κόροιβο και η δημιουργία της ομάδας του Χαρίλαου Τρικούπη είναι ενδεικτική της αξίας του. Ο Απόλλων θα αντιδράσει, είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα. Για εμάς το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο. Το παιχνίδι έχει φαβορί και δεν είμαστε εμείς».

-Στο ξεκίνημα της σεζόν είχατε θέσει ως στόχο την παραμονή για να φτάσετε στην καθιέρωση. Η παραμονή μοιάζει πλέον δεδομένη, ο στόχος ποιος είναι;

«Η παραμονή δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη. Χρειαζόμαστε κάποιες νίκες. Όταν συμφώνησα για διετή συνεργασία με τη διοίκηση της Ένωσης και τον πρόεδρο Κώστα Μαρλαφέκα θέσαμε κάποιους στόχους. Επιγραμματικά τους αναφέρω: Επαγγελματική οργάνωση σε όλο το οικοδόμημα της Ένωσης. Επιμόρφωση των προπονητών των ακαδημιών, σύγχρονα προπονητικά προγράμματα σε όλα τα τμήματα του Συλλόγου. Για την ανδρική ομάδα άνοδος στη National League 1 και την επόμενη χρονιά παραμονή-καθιέρωση σε αυτή την πολύ δύσκολη Κατηγορία. Για το τι έχουμε κάνει στις ακαδημίες, που είναι η μεγάλη αγάπη και προτεραιότητας της διοίκησης και του κ. Μαρλαφέκα θα πούμε περισσότερα μεταγενέστερα γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα αναφέρω μόνο το έργο ζωής που είναι η ανάπλαση των εγκαταστάσεων και η δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου του Συλλόγου που τιμά όλους όσοι το πραγμάτωσαν.

Η ανδρική ομάδα έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου του μπάσκετ, ειδικότερα του κόσμου εκτός Πατρών. Μας τιμούν τα λόγια αντιπάλων και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Πανελευσινιακού, Γιάννη Φιλίππου, αλλά και των ανθρώπων του Κρόνου, του Παγκρατίου, της Σαρωνίδας και άλλων ομάδων, που μιλούν κολακευτικά για την ομάδα μας και την παρουσίας μας στο πρωτάθλημα. Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα συμπαικτών, με αναγνωρίσιμη ταυτότητα και με πολύ έντονο το πατρινό στοιχείο.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την παραμονή, άρα και την καθιέρωση στην Κατηγορία δίνοντας όλη την άνεση του χρόνου στη διοίκηση να οραματιστεί και να οργανώσει τα επόμενα βήματα της όμορφης αυτής και ενωτικής προσπάθειας, που αποτελεί και μία ιδιαίτερη πρόταση στο ελληνικό μπάσκετ».

