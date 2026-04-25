Η ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ επανέρχεται στο προσκήνιο, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο αποπληρωμής σε χιλιάδες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που έχουν συσσωρευμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του αριθμού των δόσεων από τις 24, που ίσχυαν έως σήμερα, έως τις 72, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η συνεχής αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να δοθεί μια πιο ρεαλιστική διέξοδος σε όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Ποιους αφορά η ρύθμιση 72 δόσεων

Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τακτοποιήσει τυχόν νεότερες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά από αυτή την περίοδο.

Στην πράξη, όσοι θέλουν να μπουν στη ρύθμιση θα πρέπει να εμφανίζονται συνεπείς ως προς τις πιο πρόσφατες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Το μέτρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πίεση στους μη μισθωτούς παραμένει έντονη. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πληρωμή των εισφορών τους, με αποτέλεσμα οι οφειλές να συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η εικόνα των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία όχι μόνο παραμένει, αλλά γίνεται βαθύτερο.

Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν τα 51,31 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Σημαντικό μέρος της αύξησης δεν προέρχεται από νέα χρέη, αλλά από πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, που επιβαρύνουν συνεχώς τις ήδη υπάρχουσες οφειλές.

Η σύνθεση των οφειλετών δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν χρωστούν υπέρογκα ποσά, αλλά ποσά που παραμένουν δύσκολο να εξοφληθούν.

Περίπου το 87% των οφειλετών έχει χρέη έως 30.000 ευρώ, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα οφείλουν κάτω από 15.000 ευρώ.

Παρά το σχετικά χαμηλότερο ύψος αυτών των οφειλών, πολλές παραμένουν απλήρωτες, αποτυπώνοντας τη στενότητα ρευστότητας που εξακολουθεί να πιέζει μεγάλο μέρος της αγοράς.

Γιατί κρίθηκαν ανεπαρκείς οι 24 δόσεις

Η προηγούμενη ρύθμιση των 24 δόσεων δεν κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες πολλών οφειλετών.

Το ύψος της μηνιαίας καταβολής ήταν για αρκετούς απαγορευτικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής.

Για τον λόγο αυτό, επαγγελματικές ενώσεις είχαν ζητήσει ακόμη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ακόμη και έως 120 δόσεις, ώστε η εξόφληση των χρεών να γίνει πιο βιώσιμη.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρώντας να μειώσει το μηνιαίο βάρος για τους οφειλέτες και παράλληλα να ενισχύσει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Το ζήτημα των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών

Σημαντικό μέρος των χρεών θεωρείται πρακτικά δύσκολο ή αδύνατο να εισπραχθεί.

Περίπου 10,5 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή ασφαλισμένους που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.

Έτσι, το ποσό που θεωρείται πραγματικά εισπράξιμο περιορίζεται περίπου στα 40,8 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανακτηθεί στο σύνολό του.

Την ίδια στιγμή, ένα πολύ μικρό ποσοστό οφειλετών συγκεντρώνει δυσανάλογα μεγάλο μέρος των συνολικών χρεών.

Ενδεικτικά, περίπου 3.000 οφειλέτες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ αντιστοιχούν σε πάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού.

Το βασικό στοίχημα της νέας ρύθμισης

Η ρύθμιση των 72 δόσεων φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ουσιαστική ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ.

Με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, η μηνιαία επιβάρυνση μπορεί να γίνει πιο διαχειρίσιμη, αυξάνοντας τις πιθανότητες να τηρηθεί η ρύθμιση και να εισρεύσουν περισσότερα έσοδα στα ταμεία.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό: αν δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες που δημιουργούν νέα χρέη, όπως οι υψηλές εισφορές και οι προσαυξήσεις, ο κίνδυνος αναπαραγωγής του προβλήματος παραμένει.

