Σάλος στη Ρωσία: 36χρονη blogger έβαλε τον γιο της σε σακούλα κενού αέρος για τα «likes» BINTEO

Σάλο προκάλεσε στη Ρωσία βίντεο που δημιούργησε μια δημοφιλής blogger από το Σαράτοφ, στο οποίο δείχνει την ίδια να θέτει σε κίνδυνο τον γιο της για την απόκτηση «likes».

Η 36χρονη Άννα Σαπαρίνα, γνωστή για το κανάλι της στα social media με περιεχόμενο για τη μητρότητα, τοποθέτησε τον γιο της σε μια μεγάλη σακούλα αποθήκευσης κενού αέρος και χρησιμοποίησε αντλία για να αφαιρέσει τον αέρα. Το παιδί παρέμεινε παγιδευμένο για μερικά δευτερόλεπτα, εκδηλώνοντας έντονη αναστάτωση και κλάματα.

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked 36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views. She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Το επίμαχο βίντεο δείχνει τον μικρό να φωνάζει «Μαμά!» ενώ προσπαθεί να αναπνεύσει, ενώ η blogger προσπαθεί να προσδώσει χιουμοριστικό τόνο αναφέροντας ότι το περιστατικό συνέβη κατά την τρίτη εβδομάδα αναρρωτικής άδειας.

Στην περιγραφή του βίντεο, η Σαπαρίνα σχολίασε αστειευόμενη ότι «μπορείς ακόμη και να κόψεις την παροχή οξυγόνου σε μια σακούλα», κάτι που προκάλεσε την οργή των χρηστών του διαδικτύου.

Εκατοντάδες σχόλια ζητούν την παρέμβαση των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων και υπενθυμίζουν τους σοβαρούς κινδύνους αυτής της πράξης.

