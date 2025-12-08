Σάμος: Τραγωδία με 12χρονο παιδί, βρέθηκε χτυπημένο από προπέλα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 12χρονο παιδί στη Σάμο κατά τη διάρκεια προσπάθειας να φτάσει στο νησί μαζί με μετανάστες με πλοιάριο. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025, στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.

Κατά την προσέγγιση του σκάφους, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το παιδί βρέθηκε στη θάλασσα και τραυματίστηκε θανάσιμα από την προπέλα του σκάφους. Συνολικά διασώθηκαν περίπου 37 μετανάστες, ενώ νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής είχε καταγραφεί ακόμη μία αποβίβαση μεταναστών στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, ενώ οι λιμενικές αρχές διερευνούν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη ο θάνατός του.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ελλάδα, παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές των νησιών του Αιγαίου.

