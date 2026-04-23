Σαν πήραν το δίπλωμα; Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σας επιστραφεί!

Πλέον είναι αλήθεια ότι η καθημερινότητα στους δρόμους της Αθήνας αλλάζει, καθώς οι έλεγχοι της Τροχαίας εντείνονται και η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Οι νέες κάμερες που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη καταγράφουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα πρόστιμα αποστέλλονται πλέον ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Μέσα σε αυτό το αυστηρότερο πλαίσιο, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που βλέπουν το δίπλωμά τους να αφαιρείται. Σε αυτή την περίπτωση, η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση, καθώς η νομοθεσία δίνει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για ενέργειες. Ο οδηγός έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση εντός τριών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης, απευθυνόμενος στην αρμόδια αρχή που την κατέγραψε, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά.

Η υπηρεσία οφείλει να εξετάσει το αίτημα και να απαντήσει εγγράφως σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που φτάνει έως και τις 50 ημέρες. Αν η απάντηση είναι αρνητική, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, με τον οδηγό να μπορεί να ζητήσει και προσωρινή αναστολή της ποινής ώστε να ανακτήσει το δίπλωμά του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη είναι η διαδικασία στην περίπτωση ψηφιακού διπλώματος, όπου δεν υπάρχει φυσική αφαίρεση, αλλά απενεργοποίηση της προβολής μέσα από την εφαρμογή στο κινητό. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί καλό είναι να ελέγχουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή της άδειας οδήγησης, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Το νέο τοπίο στους ελληνικούς δρόμους δείχνει ξεκάθαρα ότι η συμμόρφωση στους κανόνες γίνεται πλέον πιο αυστηρά ελεγχόμενη από ποτέ, με τις ψηφιακές υποδομές να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



