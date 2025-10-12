Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί συνεχίζεται

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα
12 Οκτ. 2025 13:34
Pelop News

Με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου, αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες που είχαν προσαχθεί για τον τραγικό πνιγμό ενός 5χρονου αγοριού από την Ινδία στη Σαντορίνη.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί συνεχίζεται κανονικά. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα από τις αρμόδιες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να ριχτεί πλήρες φως στην υπόθεση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Ευθείες αιχμές από το ΚΚΕ προς τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Γάζα
13:59 «Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»
13:54 Διπλάτανος Θέρμου: Το χωριό που επιμένει να ζει
13:54 Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς μένει «εκτός» με δική της απόφαση
13:48 Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!
13:45 Ενοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και μισθωτές από το 2026
13:42 Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!
13:34 Η Παναχαϊκή για ότι καλύτερο στη Ζάκυνθο
13:34 Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα
13:32 Μπαίνει στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα
13:28 Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον
13:27 Η Ολυμπιάδα φιλική νίκη με ΑΟ Αιγιαλέων
13:24 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου θριάμβευσε στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»
13:18 Βυζίτσα: Η γοητεία της Μαγνησίας
13:16 Τα τρία συστατικά της πανάξιας νίκης του Προμηθέα!
13:16 Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας: Συγκίνηση και τιμή στην σημερινή έπαρση της σημαίας στην Ακρόπoλη ΦΩΤΟ
13:09 O “Γολγοθάς” της προετοιμασίας του Παναιγιαλείου-Σήμερα με Πέλοπα
13:06 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Αρχίζει τη Δευτέρα η επιχωμάτωση του τεράστιου κρατήρα – Τι δείχνει η αυτοψία των γεωλόγων
12:56 Στο Πλανητέρο Καλαβρύτων ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ για διάσωση σκύλου
12:45 Οδοντωτός: Διπλή βλάβη στο ιστορικό τρενάκι, στο σημείο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ