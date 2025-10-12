Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα
Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί συνεχίζεται
Με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου, αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες που είχαν προσαχθεί για τον τραγικό πνιγμό ενός 5χρονου αγοριού από την Ινδία στη Σαντορίνη.
Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί συνεχίζεται κανονικά. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα από τις αρμόδιες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να ριχτεί πλήρες φως στην υπόθεση.
