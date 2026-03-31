Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε «βήμα προς το απαρτχάιντ» την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου να θεσπίσει τη θανατική ποινή ως προεπιλεγμένη ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Με ανάρτησή του στο Χ, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που δεν θα εφαρμόζεται στους Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια αδικήματα, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση.

«Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη», ανέφερε ο Σάντσεθ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να μη μείνει σιωπηλή. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη σταθερά επικριτική στάση που έχει υιοθετήσει η ισπανική κυβέρνηση απέναντι στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel. Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2026

Νέα ένταση στις σχέσεις Μαδρίτης – Τελ Αβίβ

Η παρέμβαση του Ισπανού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο ήδη τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στη Μαδρίτη και το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το Reuters, το διπλωματικό ρήγμα επιδεινώθηκε περαιτέρω μέσα στον Μάρτιο, όταν η Ισπανία αντέδρασε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ στη συνέχεια απέσυρε οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει την ισπανική κυβέρνηση για αντισημιτική στάση.

Ο νόμος εγκρίθηκε από την Κνεσέτ στις 30 Μαρτίου και προβλέπει τη θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού ως βασική ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Όπως μετέδωσε το Reuters, η ρύθμιση προωθήθηκε έπειτα από πίεση των ακροδεξιών συμμάχων του Μπενιαμίν Νετανιάχου και έχει ήδη προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για τον διακριτικό και εξαιρετικά αυστηρό χαρακτήρα της.

Ανησυχία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Λίγο νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε χαρακτηρίσει την απόφαση του Ισραήλ «πολύ ανησυχητική», σημειώνοντας ότι πρόκειται για «σαφές βήμα προς τα πίσω» σε ό,τι αφορά τη δέσμευση της χώρας στις δημοκρατικές αρχές. Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει το κλίμα αυξανόμενης δυσφορίας που επικρατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

