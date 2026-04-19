Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε η Μαρίλια Μανίκα στους αγώνες ενόργανης γυμναστικής που έγιναν στην Αθήνα και το γήπεδο του ΟΑΚΑ, καθώς κατάφερε το απολυτό «5 στα 5», αφού κατέκτησε την 1η θέση σε όλα τα αγωνίσματα, στην κατηγορία Παγκορασίδων.

Η Μαρίλια Μανίκα, ένα από τα ταλαντούχα κορίτσια του Άτλαντα Πατρών κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, σε σύνθετο ατομικό, στο Άλμα, στο δίζυγο, στην δοκό και στις ασκήσεις εδάφους,

Λογικό είναι η προπονήτρια της, Μαρία Παπαδόπουλου και ο προπονητής του ΓΣ Ατλας Πατρών, Ηλίας Τσοπάνογλου να είναι ικανοποιημένοι για τα αποτελέσματα της αθλήτριας τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



