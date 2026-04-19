Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών

Η 9χρονη αθλήτριά είναι ένα από τα πολλά ταλαντούχα κορίτσια του ΓΣ Ατλας Πατρών

Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών
19 Απρ. 2026 13:56
Pelop News

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε η Μαρίλια Μανίκα στους αγώνες ενόργανης γυμναστικής που έγιναν στην Αθήνα και το γήπεδο του ΟΑΚΑ, καθώς κατάφερε το απολυτό «5 στα 5», αφού κατέκτησε την 1η θέση σε όλα τα αγωνίσματα, στην κατηγορία Παγκορασίδων.

Η Μαρίλια Μανίκα, ένα από τα ταλαντούχα κορίτσια του Άτλαντα Πατρών κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, σε σύνθετο ατομικό, στο Άλμα, στο δίζυγο, στην δοκό και στις ασκήσεις εδάφους,

Λογικό είναι η προπονήτρια της, Μαρία Παπαδόπουλου  και ο προπονητής του ΓΣ Ατλας Πατρών, Ηλίας Τσοπάνογλου να είναι ικανοποιημένοι για τα αποτελέσματα της αθλήτριας τους.

