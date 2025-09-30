Σχέδιο ανάπτυξης του Λάδωνα-Σύντομα η δημοπράτηση για τις μελέτες του έργου

Θέμα ημερών είναι να γίνει ένα σημαντικό βήμα σχετικά με την ανάπτυξη των πηγών του ποταμού Λάδωνα, που βρίσκονται σε απόσταση 4,5 χλμ. από τον οικισμό Λυκούρια και 10 χλμ. από την Κλειτορία, με στόχο να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τουριστικά τα Καλάβρυτα.

Το «Πράσινο Ταμείο» ενέκρινε αίτημα του δήμου για κονδύλι 207.000 € που αφορά μελέτες οι οποίες απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει το έργο. Πριν από λίγες μέρες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ολοκλήρωσαν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της έγκρισης των χρημάτων και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση των μελετών.

Το ποσό που εγκρίθηκε θα καλύψει το κόστος των 7 μελετών, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν ποιες ακριβώς δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν, με σεβασμό στο περιβάλλον και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι μελέτες θα αφορούν τους εξής τομείς:

– Τοπογραφική

– Ειδική αρχιτεκτονική διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Ηλεκτρομηχανολογική

– Φυτοτεχνική

– Γεωλογική

– Υδραυλική

– Οριοθέτησης χώρου

– Περιβαλλοντική.

Εφόσον υλοποιηθεί το έργο θα πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που όμως παραμένει αναξιοποίητη, ενώ θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή της Κλειτορίας. Οι πηγές Λάδωνα, άλλωστε, αποτελούν ήδη επισκέψιμη περιοχή είτε για περίπατο δίπλα στον πόταμο, είτε για canoe kayak όπου οι συνθήκες είναι ιδανικές.

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις που θα προκύψουν από το αποτέλεσμα των μελετών, θα ξεκαθαρίσει τόσο το κομμάτι των αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά και των περιπατητικών διαδρομών που μπορούν να αναπτυχθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων.

ΚΟΜΒΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος τόνισε: «Είναι ένα σημαντικό έργο για την περιοχή μας που θα συμβάλει ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη και κυρίως στις ανταλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες ολοένα και κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει αναβάθμιση και στην ενδοχώρα των Καλαβρύτων και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο επισκέπτης θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις περιοχές και όχι μόνο κοντά στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά μας, τρέχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τις διαδικασίες, ώστε να βγουν οι μελέτες και στη συνέχεια να βρούμε τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να ξεκινήσει το έργο».

Θυμίζουμε ότι το έργο ανάπλασης από την πρώτη στιγμή κατατέθηκε ως πρόταση από την Ομοσπονδία Συλλόγων της περιοχής «Αρχαίος Κλείτωρ» και συμπαραστάτες είχε την Τοπική Κοινότητα, αλλά και τον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο που έκανε ενέργειες για να ενταχθεί το έργο στο «Πράσινο Ταμείο».

Βέβαια, μετά την ολοκλήρωση των μελετών, απομένει το επόμενο βήμα, που είναι και το κομβικό, ώστε να βρεθεί η χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί το έργο. Ηδη, ο Δήμος Καλαβρύτων είναι σε ανοιχτή γραμμή με φορείς που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όμως αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά τις μελέτες, όπου θα προκύψει και το ακριβές νούμερο του προϋπολογισμού.

