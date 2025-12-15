Σχέδιο «θωράκισης» της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας

Αντικατάσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων αγωγών, έξυπνοι μετρητές και επαναχρησιμοποίηση νερού στο επίκεντρο του σχεδιασμού

15 Δεκ. 2025 18:18
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ορίζοντα δεκαετίας, για τη «θωράκιση» της Αττικής απέναντι στην οξεία λειψυδρία, τη μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει το λεκανοπέδιο τα τελευταία 30 χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει κατασκευή νέων υποδομών, αναβάθμιση των υφιστάμενων, περιορισμό των απωλειών στο δίκτυο και αξιοποίηση ανακτημένου νερού, σε μια περίοδο όπου τα αποθέματα στους ταμιευτήρες έχουν υποχωρήσει σε ανησυχητικά επίπεδα.

Στελέχη της ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έχουν καταρτίσει έναν διπλό άξονα παρεμβάσεων, που αφορά τόσο την ύδρευση όσο και την αποχέτευση, με στόχο την καλύτερη διαχείριση κάθε διαθέσιμης σταγόνας νερού.

Ύδρευση: περιορισμός απωλειών και «έξυπνο» δίκτυο

Στο σκέλος της ύδρευσης, οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται σε 730 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν την Αττική, την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων πεπαλαιωμένων αγωγών –σημαντική πηγή διαρροών– καθώς και την εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών.

Οι νέοι μετρητές θα επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών και αστοχιών στο δίκτυο, μειώνοντας τις άσκοπες απώλειες. «Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ιδιαίτερα όταν σε παλιά τμήματα του δικτύου παρατηρούνται συχνά απώλειες νερού», σημειώνει πηγή με γνώση των συζητήσεων κυβέρνησης – ΕΥΔΑΠ. Όπως επισημαίνει, η μείωση των απωλειών καθιστά την Αττική πιο υδρολογικά ανθεκτική σε μια εποχή κλιματικής αβεβαιότητας.

Αποχέτευση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου αφορά την αποχέτευση, με επενδύσεις που φτάνουν τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Κεντρικός στόχος είναι η ασφαλής δευτερογενής αξιοποίηση επεξεργασμένων υδάτων για βιομηχανικές χρήσεις και άρδευση, χωρίς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην ανατολική Αττική, όπου αρκετοί οικισμοί εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από βόθρους. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων –περίπου 410.000 κατοίκων– με το αποχετευτικό δίκτυο, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, πέραν των πέντε που ήδη λειτουργούν, καθώς και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια.

«Με αυτόν τον τρόπο το αποχετευτικό σύστημα μπορεί να μετατραπεί σε ασφαλή πάροχο νερού για δευτερεύουσες χρήσεις, μειώνοντας την πίεση στους βασικούς ταμιευτήρες», αναφέρει αρμόδια πηγή.

Παραμένει ο συναγερμός

Παρά το εύρος των παρεμβάσεων, οι αρμόδιοι προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι ταμιευτήρες Μόρνου και Υλίκης έχουν χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων τους, ενώ η μείωση των χιονοπτώσεων περιορίζει την αναπλήρωση των υδάτινων πόρων.

«Απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας. Διαφορετικά, οι συνέπειες της λειψυδρίας θα είναι ακόμη πιο σοβαρές», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την Αττική να βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

