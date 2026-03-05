Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ γνωστοποίησε αναλυτικά στοιχεία

Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
05 Μαρ. 2026 18:14
Pelop News

Από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμός του ΟΗΕ ανακοινώθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων ότι περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας του πολέμου.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη Sun: Ιρανικό drone έπληξε υπόστεγο στο Ακρωτήρι που χρησιμοποιείται από άκρως απόρρητα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη

Ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, τόνισε ότι «ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών που έχουν επηρεαστεί».

Από το Σάββατο (28/2), όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο οργανισμός έχει καταγράψει επτά περιστατικά που αφορούν πλοία στην περιοχή, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη επτά.

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση εναντίον αθώων ναυτικών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί», δήλωσε ο Ντομίνγκες.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην επηρεαζόμενη περιοχή», πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.

