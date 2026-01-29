Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών

Νέα εγκύκλιος Ζαχαράκη για τη σχολική χρονιά

Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών
29 Ιαν. 2026 11:05
Με εγκύκλιο της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη (Φ1/10503/ΓΔ4/2026), που εστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρυθμίζεται η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών και μαθητριών λόγω εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να καταχωρίζονται αλλά να μην προσμετρώνται οι απουσίες έως 5 εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε τέτοιες λοιμώξεις, για το χρονικό διάστημα από 24 Νοεμβρίου 2025 έως 30 Απριλίου 2026. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου γενικού ορίου απουσιών.

Η απόφαση λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, κατόπιν προσκόμισης από τους γονείς/κηδεμόνες πρόσφατης βεβαίωσης από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Η ρύθμιση βασίζεται σε εισήγηση του Υπουργείου Υγείας και στα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία:

  • Η επιδημική δραστηριότητα ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων ξεκινά συνήθως αρχές Δεκεμβρίου και διαρκεί έως τέλος Απριλίου (με βάση καμπύλες τελευταίων ετών μετά την πανδημία).
  • Για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026, η αύξηση άρχισε από την τελευταία εβδομάδα Νοεμβρίου 2025.

Το υπουργείο συστήνει εντόνως σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να τηρούν σταθερά μέτρα υγιεινής, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικών, παραμονή στο σπίτι κατά την ασθένεια και τήρηση οδηγιών ΕΟΔΥ, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

