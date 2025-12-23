Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»

Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες που προχωρούν σε μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει της αυξημένης εξόδου των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, κάνοντας λόγο για λανθασμένη επιλογή και ζητήματα ασφάλειας.

23 Δεκ. 2025 12:27
Κριτική στη στάση των αγροτών που προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέα Δημοκρατία, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι ωραία η εικόνα από τους κλειστούς δρόμους» τη στιγμή που ξεκινά η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές.

Μιλώντας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στην ΕΡΤ, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε τα μπλόκα «λάθος επιλογή», σημειώνοντας ότι δημιουργούν συνθήκες που «μας γυρίζουν 30 χρόνια πίσω», παραπέμποντας σε εποχές όπου οι μετακινήσεις γίνονταν μέσω παλαιών εθνικών οδών και παρακαμπτήριων διαδρομών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι η μείωση των διαθέσιμων λωρίδων κυκλοφορίας και η συνύπαρξη οχημάτων με παρατεταγμένα τρακτέρ εγκυμονούν κινδύνους για τους πολίτες που ταξιδεύουν. Όπως είπε, η δημιουργία συμφόρησης σε περιορισμένο οδικό δίκτυο «δεν είναι μια καλή εικόνα», ειδικά σε ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας.

Αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εκτόνωση της έντασης και την επανέναρξη του διαλόγου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνονται οι πληρωμές προς τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Όπως δήλωσε, μέχρι τις 29–30 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί τα υπόλοιπα 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων στα 3,7 δισ. ευρώ.

«Αδιάλλακτη» η στάση των αγροτών

Η κ. Σδούκου χαρακτήρισε «αδιάλλακτη» τη στάση των αγροτών, επισημαίνοντας ότι δεν προσήλθαν στο τραπέζι του διαλόγου, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστήριξε– η κυβέρνηση ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματά τους. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να συσταθεί διακομματική επιτροπή, στην οποία θα συζητηθούν συνολικά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε ότι πλέον θα καταβάλλονται με «δίκαιο και διαφανή τρόπο», ώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο διαλόγου και την επόμενη εβδομάδα, σημειώνοντας πως μόνο μέσα από συζήτηση μπορούν να δοθούν οριστικές λύσεις στα προβλήματα των αγροτών.

