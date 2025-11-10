Σε εορταστικό mood η Δούκισα Νομικού: Δείτε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε

Στο εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκε ήδη η Δούκισσα Νομικού, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της και μοιράζοντας μια νοσταλγική ανάρτηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Διαβάστε επίσης: Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση που επιβεβαίωσε τις φήμες

Η παρουσιάστρια και μοντέλο, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της, δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από το στολισμένο της δέντρο, γράφοντας πως πρόκειται για το ίδιο δέντρο που στόλιζε μαζί με τους γονείς της εδώ και 35 χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Δούκισσα Νομικού έγραψε:

«Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι, να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου — το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



