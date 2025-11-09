Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της πρωτεύουσας, δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ

Με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων από 126 χώρες ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας. Από τη Χιλή και τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, αθλητές και λάτρεις του τρεξίματος διανύουν τη διαδρομή του ιστορικού Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ στο κέντρο της Αθήνας εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο φετινός Μαραθώνιος θεωρείται από τους πιο ανταγωνιστικούς των τελευταίων ετών, καθώς συγκεντρώνει κορυφαίους Έλληνες δρομείς με υψηλές επιδόσεις. Στην κατηγορία των ανδρών συμμετέχουν 74 αθλητές, με έξι εξ αυτών να έχουν επιδόσεις μεταξύ 2:16:28 και 2:21:31. Μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου Πανελληνιονίκη είναι ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός, 2:18:56), ο Παναγιώτης Καραΐσκος (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908), πρώτος το 2023, καθώς και ο Γιώργος Μενής (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, 2:19:53).

Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης ο Κώστας Σταμούλης, ο Γιώργος Σταμούλης και ο Δημήτρης Τσάκαλος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντεμπούτο του Νίκου Σταμούλη, νικητή του φετινού Ημιμαραθωνίου Αθήνας.

Στην κατηγορία των γυναικών, όπου συμμετέχουν 48 αθλήτριες, ξεχωρίζουν η κάτοχος του ρεκόρ διοργάνωσης Ματίνα Νούλα (2:40:19) και η Κατερίνα Κουτλή (ΑΕΚ), ενώ στη γραμμή εκκίνησης βρέθηκαν και η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, νικήτρια του 2022. Παρούσα και η περισινή νικήτρια Αναστασία Μαρινάκου επέστρεψε για να υπερασπιστεί τον τίτλο της καθώς και η Γιώτα Βλαχάκη, τρίτη πέρυσι.

Τα ρεκόρ Ελλήνων στον Αυθεντικό Μαραθώνιο παραμένουν στον Κώστα Γκελαούζο (2:16:49 το 2021) και στη Μαρία Πολύζου (2:39:10 το 2017).

Παράλληλα, στις 8:00 το πρωί ξεκίνησε και ο αγώνας 10 χιλιομέτρων ΟΠΑΠ, παρουσία κορυφαίων δρομέων, εγώ στις 10:30π.μ. αναμένεται η εκκίνηση του Αγώνα Παιδιών 1,2χλμ COSMOTE TELEKOM.

Την εκκίνηση έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με κλειστούς δρόμους σε βασικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε πολλές περιοχές. Επιπλέον, έχουν καθοριστεί σημεία κάθετης διέλευσης οχημάτων και εναλλακτικές διαδρομές για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Κλειστοί Δρόμοι

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα της Κυριακής. Ενδεικτικά:

Λεωφόρος Μαραθώνος : Κλειστή σε τμήματα από την αφετηρία έως τη Λ. Κάτω Σουλίου (05:00-13:30), από τη Λ. Κάτω Σουλίου έως τη Λ. Διονύσου (07:30-15:00) και από τη Λ. Διονύσου έως τη Λ. Λαυρίου-Κλεισθένους (08:00-16:45).

: Κλειστή σε τμήματα από την αφετηρία έως τη Λ. Κάτω Σουλίου (05:00-13:30), από τη Λ. Κάτω Σουλίου έως τη Λ. Διονύσου (07:30-15:00) και από τη Λ. Διονύσου έως τη Λ. Λαυρίου-Κλεισθένους (08:00-16:45). Λεωφόρος Μεσογείων : Κλειστή από τη Λ. Λαυρίου-Κλεισθένους έως την Κατεχάκη (08:30-18:30) και από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών (06:00-18:30).

: Κλειστή από τη Λ. Λαυρίου-Κλεισθένους έως την Κατεχάκη (08:30-18:30) και από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών (06:00-18:30). Κέντρο Αθήνας: Κλειστές αρτηρίες όπως η Λ. Βασ. Αμαλίας, η Λ. Συγγρού (από Φραντζή έως Βασ. Αμαλίας), η Ακαδημίας, η Σταδίου, η Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και η Λ. Βασ. Κωνσταντίνου από τις 05:00 έως τις 18:30.

Σημεία Κάθετης Διέλευσης

Η Τροχαία επιτρέπει την κάθετη διέλευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, όπως:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμος Μαραθώνος – Ν. Μάκρη).

Λ. Μεσογείων & Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (μόνο για οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος).

Εναλλακτικές Διαδρομές

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, προτείνονται οι εξής εναλλακτικές διαδρομές:

Από το κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου/Παγκράτι/Καισαριανή/Βύρωνα : Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη.

: Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη. Από Ζωγράφου/Παγκράτι προς το κέντρο : Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας.

: Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας. Από το κέντρο προς Νότια Προάστια : Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος ή Πειραιώς – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης.

: Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος ή Πειραιώς – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης. Από το Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα: Λιμάνι Ραφήνας – Χρ. Σμύρνης – Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων.

Αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει ενισχύσει τα δρομολόγια του Μετρό με επιπλέον συρμούς στις Γραμμές 1, 2 και 3. Στο Τραμ, η Γραμμή 6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) θα τερματίζει στη στάση “Φιξ” έως τις 21:00, με τις στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης να μην εξυπηρετούνται. Τροποποιήσεις εφαρμόζονται και σε λεωφορειακές γραμμές και τρόλεϊ σε διάφορους δήμους.

