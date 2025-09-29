Σε ρυθμούς προετοιμασίας οι Γυναίκες του Ερυθρού Αστέρα

Σε ρυθμούς προετοιμασίας οι Γυναίκες του Ερυθρού Αστέρα
29 Σεπ. 2025 12:29
Pelop News

Με ενθουσιασμό και πολλή όρεξη για δουλειά, οι Γυναίκες της ομάδας βόλεϊ του Ερυθρού Αστέρα έχουν ήδη μπει ήδη σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ξεκινώντας προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Το γήπεδο έχει γεμίσει από ενέργεια, χαμόγελα και αποφασιστικότητα, καθώς οι αθλήτριες δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για να παρουσιαστούν έτοιμες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Τα φιλικά τεστ προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες, βοηθώντας την ομάδα να «δέσει» και να βρει τον ρυθμό της, ενώ το προπονητικό επιτελείο δουλεύει μεθοδικά για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του συνόλου. Η διάθεση, η ένταση και η προσήλωση δείχνουν πως ο Ερυθρός Αστέρας δεν ετοιμάζεται απλώς να συμμετάσχει, αλλά να πρωταγωνιστήσει.

Η νέα σεζόν ξεκινά με φιλοδοξίες και όνειρα, και όλα δείχνουν πως η ομάδα είναι έτοιμη να γράψει ακόμη μία όμορφη σελίδα στην ιστορία της.
