Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη: Κάμερα κατέγραψε κύμα στη Θάλασσα του Μαρμαρά ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή του ισχυρού σεισμού των 6,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κωνσταντινούπολη, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα στην καρδιά του επικέντρου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, προκαλώντας εντύπωση και ανησυχία.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, την ώρα της δόνησης η θάλασσα «αναταράσσεται» βίαια, σηκώνοντας κύμα που μοιάζει με μικρό τσουνάμι. Η Κωνσταντινούπολη, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια κατοίκους στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή, συγκλονίστηκε από τη σεισμική δόνηση, με πολλούς πολίτες να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια της Σηλυβρίας, με εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τουρκικών σεισμολογικών αρχών. Έξι λεπτά πριν από τον κύριο σεισμό, είχε προηγηθεί δόνηση 4 Ρίχτερ.

Sea of Marmara during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/rULMOOf1WI

